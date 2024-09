¿Cuánto le costaría al país un racionamiento de energía? Fedesarrollo hizo el cálculo en momentos de tensión en el sector

Para Mejía, de no haberse dado el apagón en 1992, la economía hubiera crecido no el 4 %, sino el 5,5 %. La industria, dijo, tuvo un efecto de 0,6 puntos porcentuales, la minería de 0,5 puntos, comercio de 0,2 puntos y electricidad, gas y agua de 0,2 puntos.

“Para dar un orden de magnitud, este año nuestro pronóstico de crecimiento en Fedesarrollo es 1,6 %. Es decir que si hubiera habido un racionamiento este año, que obviamente no va a ocurrir, el crecimiento sería cero. O el año pasado, que tuvimos un crecimiento del 0,6 %, habríamos entrado en recesión económica. Ese impacto de 1,5 puntos de crecimiento —además— es el efecto de una sola vez. Es decir, del año en donde ocurre el racionamiento. Y aquí no estamos agregando los efectos permanentes que esto genera hacia adelante desde el punto de vista de la brecha que se abre, porque esa producción industrial y comercial que no se hizo en el 92, pues ya no se vuelve a recuperar”, explicó Mejía.