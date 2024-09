Si la economía no crece, el desempleo aumenta: Fedesarrollo habla de los retos urgentes en Colombia

Los retos, según Mejía, son estructurales, pues la informalidad, por ejemplo, es una de las barreras para el crecimiento económico y el crecimiento de la productividad. En este término no solo se acuña la informalidad laboral, sino también la informalidad empresarial, que es la que se da cuando una empresa no se constituye como debería.

“Cuando hay informalidad empresarial, pues no hay acceso al crédito, no hay posibilidades de aumentar la escala de operación y eso termina generando lo que ya estudiábamos. Es una composición de una gran cantidad de pequeñas empresas con muy baja productividad que no crecen y que por ende no aumentan el crecimiento potencial”, indicó.