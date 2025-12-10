Si la gente está viajando y gastando: ¿por qué el Gobierno Petro fue rajado en economía?

Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, habló con El Debate, de SEMANA. Durante la entrevista, el directivo fue consultado por los resultados del gobierno del presidente Gustavo Petro, en materia económica.

“Yo le diría que probablemente no pasaría un examen. Si uno le pone una nota sobre 5, yo le pondría un 2, un 2,5 porque, ratifico, yo creo que el Gobierno empezó con un mandato interesante de cumplir la regla fiscal, de tratar de generar recursos, de poder, digamos, reducir la deuda pública, pero eso realmente no continuó y en los últimos dos años lo que hemos visto, ratifico, es un deterioro muy grave del déficit fiscal, de la deuda pública y le van a dejar una herencia realmente muy, muy difícil en materia fiscal al próximo gobierno”, señaló.

“El otro elemento que considero que no fue bueno fue todo lo que generó incertidumbre desde el punto de vista general y también sectorial. Muchas decisiones en el sector de la infraestructura, de la minería y el petróleo, de la energía y el gas que han llevado a retrocesos en estos sectores muy importantes en materia de inversión y a que la economía haya sufrido también de un dinamismo bastante menor del que habría sido en condiciones de mayor estabilidad en las reglas de juego”, agregó el directivo de Fedesarrollo, de quien se conoció su renuncia al cargo apenas terminó el programa y luego de siete años al frente del mismo.

“Yo creo que tal vez lo único rescatable desde el punto de vista de la gestión económica es la reducción del desempleo, pero también creo que parte de esto tiene que ver con elementos externos como el aumento de las remesas, el aumento en el precio del café, el aumento en el precio del oro, todos son factores que han ayudado al crecimiento de la demanda. Y, además, con esa nota al pie de que la generación de empleo realmente no ha sido enfocada en empleo de calidad, empleo formal”, agregó Mejía.

“De hecho, casi dos terceras partes del empleo generado nuevo ha sido empleo informal, así que yo creo que en la gestión, en general, hay elementos positivos, pero el balance general yo creo que es de un 2 o 2,5 sobre 5″, aseveró.

De acuerdo con su análisis, el hecho que ahora haya gasto y desempleo se constituye en un desempleo informal y un gasto que hará las cosas muy complejas, en materia económica, para el nuevo gobierno.