Director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, renunció a la entidad tras siete años en el cargo

La decisión se conoció este miércoles a través de un comunicado.

Redacción Economía
10 de diciembre de 2025, 6:14 p. m.
Luis Fernando Mejía Director de Fedesarrollo
Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. | Foto: juan carlos sierra-semana

Este 10 de diciembre se conoció que el Consejo Directivo de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) aceptó la renuncia de Luis Fernando Mejía a su cargo como director ejecutivo, la cual se hará efectiva a partir del próximo 31 de diciembre.

Noticia en desarrollo...

FedesarrolloLuis Fernando Mejía

