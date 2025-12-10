Economía
Director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, renunció a la entidad tras siete años en el cargo
La decisión se conoció este miércoles a través de un comunicado.
Este 10 de diciembre se conoció que el Consejo Directivo de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) aceptó la renuncia de Luis Fernando Mejía a su cargo como director ejecutivo, la cual se hará efectiva a partir del próximo 31 de diciembre.
Noticia en desarrollo...