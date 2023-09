Daniel Quintero confirma la tercera propuesta de Millicom para capitalizar Tigo

Con una capitalización conjunta, no habría dilución para ninguna de las dos partes. Y repetimos: Millicom no busca, ni puede, causar una dilución obligatoria para EPM. Nuestro interés es capitalizar a UNE en conjunto. No es una propuesta hostil ni obligatoria. Millicom no puede, ni desea, imponerla”, señaló en la anterior carta.