De ataque: En comisiones económicas del Congreso propusieron devolver el proyecto de Presupuesto 2025 y este fue el desenlace

Presupuesto de la Nación para 2025: si el Congreso no aprueba la reforma tributaria, la inversión en obras caería estrepitosamente

La proposición, que se sustentó en el artículo 114 de la Ley 5a, fue justificada con el contexto de la actividad económica de Colombia, entre otros argumentos. El hecho de que la economía siga dando débiles resultados, como el del primer trimestre de este año (el del segundo trimestre se conocerá este 15 de agosto), y que la inflación, aunque ha bajado, tiene alto riesgo de que se estabilice y no continúe su descenso, es parte de los que preocupa a quienes no ven con buenos ojos que se contemple un monto que consideran alto y que tiene entre sus cuentas los recursos que provendrían de una reforma tributaria de la que aún no se conoce el contenido.