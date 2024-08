Desde el punto de vista legal, ¿qué esperar tras la aprobación de la reforma pensional?

Uno de los puntos de discusión más importantes corresponde a la viabilidad financiera a largo plazo del sistema, toda vez que si bien este pretende brindar una cobertura amplia, garantizando un sustento a la población más vulnerable, no toma en cuenta los cambios demográficos y la reducción en las cifras de natalidad que existen en el país y que en el futuro pueden implicar una reducción en las cotizaciones.

A su vez, explica, causaría un problema a nivel constitucional relacionado con el principio de progresividad en los derechos sociales, puesto que, en virtud de dicho principio, el Estado no puede retroceder en el grado de protección y cobertura que había alcanzado en materia pensional.

En principio, la reforma pensional busca atender a los sectores más vulnerables. No obstante, se la ha cuestionado varias veces por posibles efectos a largo plazo. | Foto: Getty Images

El papel de la Corte

Ese examen, explica, debe ser riguroso, más aún al tratarse de una ley que crea, modifica y elimina derechos de la seguridad social, que pertenecen al paquete de derechos humanos. Asimismo, sostiene que de llegarse a la conclusión de los magistrados de que el procedimiento para la expedición de la ley se cumplió, se iniciará el examen individual de los artículos que la integran, previa demanda, para determinar si los que lleguen a denunciarse están o no en línea con la Constitución.

Sostiene que la ley no define el manejo que se va a dar al sistema de focalización. “Dicho de otra manera, no se sabe cómo se hará la fila, para saber en qué orden se entrega el subsidio, para no violar el derecho a la igualdad, situación que tiene un componente más político que social”.