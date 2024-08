Ecopetrol: José Manuel Restrepo habla con preocupación sobre la empresa. “Hay una incapacidad tremenda para ver su futuro”

SEMANA: ¿Cómo vio los resultados de Ecopetrol y qué conclusión saca?

JOSÉ MANUEL RESTREPO: Veo como un hecho positivo el aumento en la producción de barriles de petróleo. Pero ese aumento en la producción de barriles de petróleo está justificado prácticamente todo en la exploración no convencional que tiene Ecopetrol en Texas. Sin esa exploración, la producción de petróleo hubiera caído al 4 %.

En términos financieros, los resultados no son buenos, son malos. La utilidad cae en el primer semestre del 24 %, pero cuando yo subo esa caída de utilidad con lo que sucedió en el 2023, la caída es de más del 70 % de utilidades en año y medio. Operativamente está cayendo en el primer semestre el 9%, en generación de caja también está cayendo casi al 4 %, y las ventas caen al 5 %.

El exministro José Manuel Restrepo calificó como un hecho positivo el aumento en la producción de barriles de petróleo. "Pero ese aumento en la producción de barriles de petróleo está justificado prácticamente todo en la exploración no convencional que tiene Ecopetrol en Texas". | Foto: Getty Images

SEMANA: ¿Qué significa todo esto?

J.M.R.: Que las ventas están cayendo a un menor ritmo que el resto de las utilidades, lo que significa que hay una serie de dificultades operativas y financieras al interior de la compañía que están explicando que a la utilidad le está yendo peor que a las ventas. Parte de eso se puede explicar por inflación o por revaluación o por precios o por el tema impositivo, que entre otras además fue fruto de las mismas decisiones de gobierno en la reforma tributaria del 22 y algunos costos financieros.

Pero hay algo por dentro que puede tener una explicación todavía por entenderse y es si hay ineficiencias operativas al interior de la compañía en este momento también.

Más allá de eso, y vuelvo sobre el punto inicial, a mí lo que me queda como preocupación de fondo es que estamos siendo un poco como necios respecto de las posibilidades que tendría Ecopetrol para mejorar sus utilidades. Y esto lo ligo con el proyecto de Oxy.

SEMANA: ¿En qué sentido?

J.M.R.: El gobierno toma la decisión de frenar un proyecto en donde se lleva más de un año y medio de estudio que justamente iba en la dirección de generar más utilidades. Y que, entre otras, además, explica por qué nos está yendo tan bien hoy con la producción de petróleo. Entonces me parece que es un sinsentido que se tomen decisiones que van en contravía de los resultados de Ecopetrol de corto, de mediano y de largo plazo, que son decisiones que terminan teniendo más un tinte ideológico que otra cosa.

Con un agravante, la pregunta de fondo es ¿y el futuro de Ecopetrol qué? Cuál es el futuro de Ecopetrol cuando no firma nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo y cuando bloquea proyectos de exploraciones no convencionales que son los que hoy explican los buenos resultados en producción que tiene Ecopetrol. Entonces, ¿a qué vamos a dedicar Ecopetrol? Dijo el presidente que iba a dedicarse también a hacer generación eléctrica, pues hoy legalmente no lo puede hacer. ¿A qué la vamos a dedicar?

¿A qué vamos a dedicar Ecopetrol?, se preguntó el exministro Restrepo. Dijo que hoy por hoy no puede dedicarse a hacer generación eléctrica porque legalmente no lo puede hacer. | Foto: getty images

Siento que hay una incapacidad tremenda para ver el futuro de la compañía. Con una ausencia de manejo gerencial de corto, de mediano y de largo plazo también tremenda sobre el futuro de una compañía, que es la joya de la corona de nuestro país. Con una pregunta de cierre. ¿Quién responde por los accionistas?

SEMANA: En ese sentido, tras la negativa del negocio en el Permian que tenía ventajas para la empresa, ¿quién responde por los accionistas minoritarios?

J.M.R.: Me parece que es de una profunda irresponsabilidad la decisión de la Junta Directiva que entre otras además para mí tiene hasta connotaciones legales porque la primera responsabilidad que tiene un miembro de una Junta Directiva, en el fondo es fiduciaria en el sentido de tener la responsabilidad con los accionistas mayoritarios y minoritarios.

¿Cómo le explica a uno un accionista minoritario que la entidad tomó la decisión de ir en contravía de la generación de más utilidades para la compañía cuando tenía ese proyecto la aprobación del Comité de Inversiones de la Junta, del Comité de Auditoría de la Junta, del Comité de Negocios de la Junta y de la Junta Directiva de Ecopetrol en los Estados Unidos? Y todos conceptos favorables. ¿Cómo le explica a un accionista minoritario que perdió la oportunidad de que su compañía tuviera 14% más de utilidad, 6% más de Ebitda, 9% más de reservas y 9% más de producción y tenía visto bueno favorable de todos estos comités? Yo no le veo ninguna explicación. Entonces yo creo que ahí hay una responsabilidad legal también de sus miembros de Junta Directiva.

SEMANA: ¿Y qué pasa con el gobierno corporativo?

J.M.R.: Viene el último componente, es ese activo tan importante que se había construido en Ecopetrol, que era mejorar su gobierno corporativo, que entre otras es indispensable de cara al hecho de que Ecopetrol está listada en la bolsa de Nueva York, pues de buenas a primeras lo estamos perdiendo porque entonces empiezan a aparecer actores que sin ser miembros de Junta Directiva influyen en una decisión de Junta Directiva. Me parece muy complicado ese tipo de hechos.

SEMANA: Usted menciona que Ecopetrol está listado en la bolsa de Estados Unidos y la preocupación que tiene un accionista minoritario. ¿Un accionista minoritario de aquí o de Estados Unidos podría ir ante la autoridad regulatoria, la SEC, y poner una queja alrededor de cómo se está manejando la empresa?

J.M.R.: Creo que cabe una queja. No soy abogado, pero creo que cabe claramente una queja porque dónde queda la responsabilidad de los miembros de Junta respecto del patrimonio de esos accionistas minoritarios y respecto del mejor devenir de la acción de Ecopetrol. Entre otras, no se puede argumentar que hacer esa exploración genera preocupación por el tema de sostenibilidad ambiental. No, señor, porque está demostrado en el estudio que tuvo a su discreción la Junta Directiva y los comités correspondientes que esa inversión era una octava parte más más verde, o sea, más limpia que la totalidad de los campos de exploración que tiene hoy Ecopetrol, con menor uso de agua, es decir, más sostenible. Luego no cabe ese argumento, para nada cabe ese argumento.

SEMANA: Si hubo una votación al interior de la Junta, ¿por qué no se aprobó?

J.M.R.: Porque lo que se dio fue un visto bueno favorable de la Junta de Ecopetrol en los Estados Unidos, de la filial, pero no de la Junta de acá.

SEMANA: ¿Un miembro de Junta podría salvar su voto? Y se lo pregunto porque se ha rumorado que Juan José Chavarría va a renunciar.

J.M.R.: Se lo voy a poner en cabeza propia: si yo fuera miembro de esa Junta Directiva, yo de inmediato procedería a aclarar mi voto y a poner un voto negativo en esa decisión. Y creo que incluso me protegería respecto de mis responsabilidades fiduciarias con los accionistas.

Y, de hecho, entre otras, además, porque sería la respuesta lógica a defender los intereses de la compañía y los intereses de sus accionistas. No hacerlo, me parece que es más bien peligroso, la verdad, como miembro de Junta Directiva.

SEMANA: El argumento que entregó el presidente de Ecopetrol de por qué no se hizo esa operación con Oxy, era porque podría poner en riesgo la capacidad crediticia de Ecopetrol y el grado de inversión…

J.M.R.: Ese argumento no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto que la compañía tiene un nivel de endeudamiento alto, creo que el proyecto seguramente tenía su forma de financiación propia y por información que se conoce, el 100 % del proyecto estaba ya financiado. Existía la posibilidad de que el proyecto tuviera las fuentes de financiación

dada su rentabilidad para cubrir las obligaciones del mismo. Entonces, siento que, por lo menos por esa información que se conoce de lo que está sucediendo al interior de la compañía, da la sensación de que el proyecto ya tenía 100% de financiación.

El presidente de Ecopetrol, al explicar por qué no se hizo la operación con Oxy dijo que se ponía en riesgo la capacidad crediticia de Ecopetrol y el grado de inversión. Pero para el exministro José Manuel Restrepo, ese argumento no es del todo cierto porque, si bien la compañía tiene un nivel de endeudamiento alto, el proyecto seguramente tenía su forma de financiación propia y por información que se conoce, el 100% del proyecto estaba ya financiado. | Foto: Getty Images

SEMANA: Dentro de las reflexiones que se han hecho es que Ecopetrol no tiene nuevos proyectos en su portafolio de corto y mediano plazo, surgidos en esta administración, que le permita aumentar reservas y producción, y utilidades. ¿Dónde está el piloto?

J.M.R.: El tema de fondo es que da la sensación de que la gerencia de Ecopetrol, la forma como el gobierno ha gerenciado Ecopetrol, es una forma miope de ver la compañía, porque no está viendo el largo ni el mediano plazo. Está apenas viendo el corto plazo y mal visto. Entonces, cuando uno no está mirando el largo plazo, no le abre oportunidades a la compañía. Si se toma la decisión de no firmar nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo, ya está cortándole una capacidad, la primera ala, a la compañía. Si además llega el proyecto, que está demostrado que es rentable, dicho al interior de la misma compañía, y también le capo esa posibilidad, le corto la segunda ala. La pregunta es, ¿quién está pensando el largo plazo de la compañía?

Y, ojo, los deterioros de los valores de las acciones, del valor de la compañía, pueden ser muy rápidos y pueden afectar muy rápidamente a los accionistas, al mayoritario y a los minoritarios.

Ahí es donde yo veo una ausencia de capacidad gerencial, de mediano y de largo plazo en la compañía. ¿Quién está pensando esa entidad a mediano y a largo plazo? ¿Quién está construyendo ese mediano y largo plazo? ¿Con base en qué lo están construyendo? No me queda claro, porque le cortaron las dos alas para poder volar.

SEMANA: La presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, dijo que, si Colombia tuviera fracking en este momento y contara con las licencias ambientales aprobadas, en 10 meses estaría en capacidad de sacar gas y tendría solucionada esa crisis que se viene para el año entrante. ¿Usted cree que es el momento de revivir ese debate, dado que se hundió el proyecto de ley en el Congreso?

J.M.R.: No solamente creo que es necesario revivir la discusión del fracking. Creo que Colombia necesita, cuanto antes, arrancar exploraciones no convencionales, tomar esa decisión y dar todos los pasos necesarios en ese camino. Creo que quien gobierne este país desde el 2026, casi que la primera decisión que debe tomar es arrancar, a ver qué pasos tiene que hacer rápidamente para que haya energía no convencional en nuestro país. Que aproveche la oportunidad de exploración no convencional en este país y en otros países. Esa es una decisión que el mundo entero ya ha tomado y que por el hecho de que Colombia no la tome

no significa que otros no la van a tomar. Es decir, no está solucionando ninguna problemática. Y creo que la tecnología ha demostrado, y por lo menos la de literatura y la discusión internacional, que no necesariamente esto tiene un impacto negativo en materia sostenible. Entonces, el punto de fondo es esa posibilidad que se permitió en su momento de los pilotos, eso hay que reactivarlo. No permitir eso es una tontería. Es meterle ideología a la realidad económica y con base en ideología ir en contraria al pragmatismo que necesitamos en este momento para que el país no termine en un hara kiri con uno de sus recursos más importantes, que es el recurso petrolero, que lo tenemos debajo del suelo, pero que no nos sirve nada si no lo podemos sacar.

SEMANA: En los acuerdos con la Ocde se indicó que miembros del gobierno no podrían participar en las juntas directivas de empresas del estado. Pero la de Ecopetrol tiene a dos viceministros. ¿Cómo es ese manejo alrededor de la independencia de la Junta?

J.M.R.: Da la sensación de que la última decisión demostró justamente que la independencia de la Junta, es justamente la problemática de cuando no existe plena independencia por parte de la Junta. Da la sensación de que el gobierno más o menos dio la pauta o el camino de lo que debería ser la decisión que iba a tomar Ecopetrol. Y evidentemente eso, a pesar de que no es el cargo de ministro o viceministro, pues está en contravía del sentido que propuso la Ocde para este tipo de juntas.