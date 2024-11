Esta es la impresionante bolsa de premios de la pelea entre Jake Paul y Mike Tyson

| Foto: Getty Images for Netflix

¿Cuál es la bolsa de premios para la pelea que se disputará esta noche?

Jake Paul declaró en la antesala del combate al medio argentino TyC Sports : “Es el mayor pago de mi carrera, de todas mis peleas. Sin duda, es una suma bastante jugosa”, afirmó el youtuber en un encuentro con medios. Y no es el único, pues también resulta la mayor cifra que ganará el excampeón del mundo por una pelea de box”.

“Esta pelea no va a cambiar mi situación económica. Incluso si fuera gratis, daría igual. Mi esposa me dice que no tengo que hacerlo”, dijo el excampeón del mundo en declaraciones vertidas a diferentes medios, añadió el creador de contenido.