Exclusivo: Ministra descarta tercera pista en El Dorado

Con la caída estrepitosa que trajo la pandemia en materia de movilización de pasajeros, los ambiciosos planes y millonarias apuestas quedaron en stand by.

La ministra también confirmó que los estudios contratados por este Gobierno con el consorcio colombo francés DSNASVCES-PMO-001-2019, indican que no es recomendable construir una tercera pista en el aeropuerto actual, tal y como proponía el propio concesionario actual, Opaín, y hasta el exvicepresidente de la república Germán Vargas Lleras en algunas columnas de opinión.

“No tiene sentido hacer una tercera pista porque no optimizaría, no permitiría muchos más vuelos; tiene lógica en un mediano plazo hacer el segundo aeropuerto, esa es la conclusión de los expertos”, asegura la jefa de la cartera.