Experto lanza duros cuestionamientos por descuento del 50 % en el Soat

No todo es “color de rosa” con el descuento del 50 % para el trámite del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat). Los más entusiasmados con la medida eran, sin duda, los motociclistas que podrán acceder a este beneficio en los próximos días, según recientes anuncios del ministro de Transporte, Guillermo Reyes; sin embargo, un experto le comentó a SEMANA sobre la inconveniencia de esa medida.

¿Pero por qué esta decisión no es tan bien vista?, la respuesta radica en las implicaciones o efectos adversos que la disminución en la tarifa de la póliza, el experto asegura que esto podría afectar las decisiones en materia de cultura vial que se han tomado en los últimos años.

Juan Pablo Bocarejo, profesor asociado Universidad de los Andes y exsecretario de Movilidad de Bogotá, no duda en manifestar que esta reducción del 50 % en el Soat es una “decisión equivocada en términos de los incentivos perversos hacia la seguridad vial y un aumento significativo de costos en salud que asumirán todos los colombianos a través de sus impuestos”.

Lo anterior lo explica en la medida que es más un “premio” para quienes generan mayores costos al sistema, los motociclistas, al ser estos los que más impactan en la accidentalidad y, a su vez, los que más están poniendo los muertos en las vías. De acuerdo con Fasecolda, el gremio asegurador, en 2021 se presentaron 7.270 fallecimientos por accidentes de tránsito; de esos, 4.000 eran motociclistas.

“El 2021 fue el peor año en términos de víctimas en siniestros viales y desafortunadamente en 2022 se superará esa cifra”, manifiesta el experto, que considera además que, con este descuento del 50 %, al estimular la compra de motos, esto conllevará a un aumento de motociclistas en las vías que puede disparar, aún más, la siniestralidad. A esto, le suma que, en su criterio, la medida “promueve la informalidad en la movilidad”.

“En este momento más de la mitad de los vehículos del país no tienen Soat. Muchos conducen sin licencia. El ministro anunció que si no se tiene Soat no importa, no lo deben sancionar. Es posible que esto no estimule la compra del Soat”, apuntó.

En este sentido, afirma que si la medida no va acompañada de acciones importantes en seguridad vial, “tendremos cada vez más siniestros y cada vez más costos para el sector salud. Siete de cada diez siniestros graves involucran un motociclista. Más de la mitad de los muertos y heridos son motociclistas”.

Otro aspecto de preocupación es la financiación del hueco que va a representar para el Estado el poder viabilizar el descuento. En su momento, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, indicó que por adición presupuestal, se girarán a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) recursos por el orden de los dos billones de pesos. Sin embargo, para Bocarejo este anuncio no es claro, sino que, por el contrario, genera incertidumbre con respecto a los recursos para el sector salud.

“Es incierto determinar el hueco fiscal que esta medida va a generar. Puede ser mucho más de dos billones. Los aseguradores vienen enfrentando fraudes en torno al uso del Soat que alcanzan cifras importantes”, acotó.

“Que quienes más se siniestran tengan un seguro significativamente más bajo implica que el faltante debe ser asumido por todos los colombianos”, subrayó.

Por consiguiente, sostiene que el mensaje que esta decisión del gobierno Petro envía al país es que “el conductor que genera mayor riesgo en la vía recibe beneficios frente a los demás actores viales sigue reforzando la falta de claridad en las políticas de seguridad vial. Si además, no importa si se tiene o no soat vigente, el mensaje es muy negativo para la seguridad vial”.

Con base en lo expuesto, manifiesta que sin políticas claras de seguridad vial, la lógica indica que “seguirán aumentando los siniestros graves en el país, impactando principalmente a quienes usan moto”; por lo que recomienda al gobierno Petro que en vez de aplicar una reducción en la tarifa, el costo por el Soat no sea “por tipo de vehículo, sino por el riesgo que genera el conductor. Si el conductor tiene comparendos o ha tenido siniestros, debe pagar más”.