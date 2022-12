¿Con los cambios hechos por Avianca desde diciembre habrá o no cobro por los snacks, las cobijas y otros implementos? La aerolínea lo explica

Avianca anunció la puesta en marca del “programa de venta a bordo. Con el fin de apoyar a la industria emprendedora, Avianca invita a emprendedores de Colombia, El Salvador y Ecuador a ser parte de su programa de venta a bordo, buscando expandir aún más los sabores locales a más de 36.000 pies de altura”.

“En línea con las tendencias de la industria y la consolidación de un producto más flexible que les permita a los clientes seguir viajando a la medida y pagar solo por lo que quieren, desde este primero de diciembre llega a los aviones de Avianca el programa de venta a bordo, con un menú que contará con más de 40 opciones de bebidas, snacks, combos y otros productos de confort como cobijas, varios de ellos testeados y elegidos por los mismos viajeros”, señaló la aerolínea.

Una mujer viaja en avión y come a bordo - conceptos de viaje - Foto: Getty Images

De acuerdo con Avianca, “los clientes tendrán más opciones para continuar personalizando su experiencia con la nueva opción de venta a bordo. La propuesta incluye más de 40 opciones de bebidas, snacks, combo y productos de confort como cobijas. Algunos fueron testeados y elegidos por los clientes durante seis meses en diferentes vuelos”.

“Queremos que los clientes sigan decidiendo por qué quieren pagar, por eso ahora les damos la opción de elegir sus alimentos a bordo. Estamos presentando una nueva oferta de venta a bordo con más de 40 opciones que van en línea con nuestro propósito de ofrecer un producto cada vez más personalizado, pues a través de nuestro esquema tarifario, nuestros clientes ya eligen cómo volar y ahora podrán escoger qué comer en medio de las nubes. Así seguimos poniéndonos a tono con la industria y el cliente, y consolidando nuestra visión de ser una Avianca para Todos”, aseguró Frederico Pedreira, chief operating officer de Avianca. “Adicionalmente, con el fin de apoyar la industria emprendedora local, Avianca invita a emprendedores de Colombia, El Salvador y Ecuador para que en la segunda fase del programa sus productos también estén disponibles para la venta a 36.000 pies de altura”.

Respecto a las dudas que tienen los viajeros, en el sentido de si tendrán que pagar o no por todo dentro del avión, Avianca explicó que “la nueva oferta de venta estará disponible para vuelos domésticos en Colombia y Ecuador e internacionales dentro de América, mientras que el servicio a bordo en los viajes desde y hacia Europa, y en la ruta Bogotá-Los Ángeles-Bogotá se mantendrá incluido dentro de la tarifa del tiquete”. Significa ello que quienes viajen desde la capital de Colombia rumbo a Europa o Los Ángeles, y viceversa, tendrán derecho a los snacks y demás con el pago del tiquete. De resto, los implementos como la cobija serán vendidos.

Retrato de un hombre que viaja en avión y duerme durante el vuelo - conceptos de viaje - Foto: Getty Images

“Este proyecto está planeado por fases para incluir en una segunda etapa más productos y medios de pago y cuenta con la participación de un equipo de expertos en gastronomía, así como de Versilia, aliado de Avianca y proveedor de productos para aerolíneas líderes en la industria, con presencia en cuatro continentes”, señaló Avianca.

Pedreira agregó que el pasajero puede elegir “sanduches, sopitas, cervezas” con precios que van desde los tres dólares. De acuerdo con el chief operating officer de Avianca, con la puesta en marcha del cambio, el 30 % de los pasajeros compraron. De igual manera, aclaró que Avianca no les quita los alimentos a los pasajeros cuando suben al avión, como se ha denunciado. “En Avianca tienen la orden de no quitar comida. Solo se retiran líquidos cuando es a Estados Unidos y es seguridad a pedido de las autoridades de Estados Unidos”.

A la pregunta de si Avianca no acostumbró a los pasajeros a darles siempre algo, como un maní, Pedreira dijo en Caracol Radio que la operación logística para llevar ese maní, a cientos de pasajeros, implicaba unos costos. “Es un movimiento de la industria”, aseveró. “No tenemos ninguna expectativa de rentabilidad. El sueño dos años pérdidas. El tiquete no incluye nada, pero si el pasajero necesita un vaso de agua le daremos un vaso de agua. Y la cobija la puede comprar, vale nueve dólares. Yo mismo ya la he comprado”.