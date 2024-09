Innovación: la clave para la reactivación

En la última década, la innovación se ha consolidado como un pilar fundamental para el crecimiento económico y la competitividad de las naciones. En Colombia, este componente es aún más crucial dado el contexto de recuperación pospandemia y la necesidad de revitalizar diversos sectores productivos . No obstante, los datos revelan una realidad alarmante: mientras que los países de la Ocde invierten en promedio un 3,01 por ciento de su PIB en investigación y desarrollo (I+D), Colombia apenas destina el 0,21 por ciento, una cifra que ha disminuido desde el 0,26 por ciento registrado en 2017.

A pesar de este contexto, algunos sectores han demostrado que es posible avanzar. Por ejemplo, según el Ranking de Innovación de la Andi en su edición de 2024, las empresas colombianas medidas allí lanzaron 7.583 productos o servicios innovadores , con un enfoque significativo en sectores como alimentos y bebidas, salud e industria 4.0. Estos lanzamientos no solo contribuyen a la diversificación de la economía, sino que también demuestran el potencial de la innovación para generar valor y crecimiento incluso en tiempos difíciles.

No obstante, las barreras persistentes no pueden ser ignoradas. La regulación excesiva sigue siendo un obstáculo crítico, afectando al 48 por ciento de las empresas medidas en el ranking, que reportaron dificultades para innovar debido a la rigidez regulatoria. Este entorno regulatorio no solo limita la capacidad de las empresas para adaptarse rápidamente a nuevas oportunidades, sino que también desincentiva la inversión en proyectos innovadores que podrían tener un impacto significativo en el desarrollo económico del país.