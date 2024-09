De inversiones forzosas a acuerdo forzoso

Se anunció un supuesto acuerdo entre la banca y el Gobierno para colocación de crédito en determinados sectores, con el fin de evitar las inversiones forzosas y reactivar la economía. Según el acuerdo, se colocarán 250 billones de pesos en los sectores seleccionados en los próximos 18 meses, lo cual representa un incremento de 55 billones frente a los anteriores 18 meses, es decir, un 28 % de incremento. Lo curioso de este acuerdo es que el Gobierno no pone nada, como seria algún respaldo estatal a los nuevos créditos vía incremento de coberturas de los fondos de garantías. Esta particularidad hace que el tal acuerdo no sea libre y voluntario, sino que luzca más como un chantaje.

Suponiendo que la inflación en los próximos 18 meses sea del 8 %, eso quiere decir que habría un incremento del crédito en términos reales del 20 % para esos sectores que no solo no crecen en términos reales, sino que vienen cayendo en términos nominales por la crisis de confianza. En estas circunstancias, no existe la demanda por parte de empresas de cualquier tamaño, o a un grupo de personas en la economía popular, con proyectos de inversión viables, para absorber esos créditos. Así las cosas, la única manera de honrar este compromiso de la banca sería colocar ese crédito adicional en condiciones de altísimo riesgo, donde ni siquiera la tasa de usura haría viable las operaciones.