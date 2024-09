IVA de 19 % a carros híbridos en reforma tributaria. Vicepresidente de comercio en Fenalco dice que ‘este es un gobierno incoherente’

¿Por qué el gobierno dejará de beneficiar lo híbrido?

Es algo prematuro: expresidente de Andemos

Sería catastrófico’, dice Fenalco

Problema de costo

La gran dificultad con la transición energética es que no haga honor al significado de la palabra. Para las familias colombianas, un carro es una inversión a largo plazo que no puede pasar de un momento a otro de una tecnología a otra. En el caso del vehículo híbrido, que tiene 2 motores, uno de combustión interna y otro eléctrico, pueden costar en promedio entre 70 y 180 millones de pesos. El eléctrico, no solo tendría un alto costo, sino que el país aún no tiene la infraestructura para que muchos colombianos migren a ellos.