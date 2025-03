La dramática caída de los recursos del sector petrolero a las finanzas públicas en los últimos años. “Es lo que se ha perdido marchitando el sector”

El panorama del sector de hidrocarburos en el país es oscuro, con reservas que apenas superan los siete años, pero sin la posibilidad de desarrollar nuevos contratos de exploración y sin darle la oportunidad a los no convencionales (fracking) que podrían solucionar, en el corto plazo, los déficits de gas que tiene Colombia y que ha obligado a la importación para el uso vehicular, de los hogares y la industria.

En el más reciente evento de la Andi, Colombia Genera, que se desarrolló en Cartagena, Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), hizo una dura radiografía del impacto que tendrán las finanzas públicas ante el actual panorama del sector de hidrocarburos y calificó como “una pésima realidad” la situación actual del sector petrolero.

La actividad exploratoria en el país ha caído en más del 60%. | Foto: Adobe Stock

“Tenemos únicamente siete años de reservas de petróleo. En el Marco Fiscal de Mediano Plazo, los números dicen que con una producción de 740 mil barriles diarios se sostienen las finanzas públicas. Pero con los contratos actuales que hay, vamos a estar en 400 mil barriles. Eso genera un hueco fiscal de 40 billones de pesos”, señaló Pearl en un panel en el que participó con Bruce Mac Master, presidente de la Andi; Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, y Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería.

¿Cuándo llegaría el país a los 400 mil barriles? Pearl explicó que a partir de 2030 empieza la declinación y entre el 2027 y el 2035 hay un hueco fiscal de 40 billones de pesos para el sector. “En los últimos dos años la actividad exploratoria ha caído en un 60 por ciento, de 68 pozos a 27. Teníamos planeados 40 y ni siquiera lo logramos”, dijo.

Pero fue más allá: “El aporte del sector de hidrocarburos a las finanzas públicas en 2022 fue de 68 billones, en 2023, de 52 billones -16 billones menos de un año a otro-; y el año pasado 49 billones. Y estaban tratando de pasar una ley de financiamiento para recaudar 8 billones de pesos”, dijo Pearl.

Destacó que en el mundo está creciendo la demanda de energía por varias razones: por la actividad industrial de la China, porque África va a duplicar su población en la próxima década y porque la inteligencia artificial juega un papel doble en esta industria: va a ser el principal generador de la demanda de energía en el mundo, pero también es el principal mecanismo para adoptar tecnologías que nos permitan tener producción, distribución, consumo y disposición más limpia.

“Y, en este momento, con la geopolítica tan incierta que tenemos, los países necesitamos garantizar nuestra soberanía. Y la soberanía nacional pasa por la soberanía energética”, dijo Pearl al señalar que los volúmenes de consumo de hidrocarburos se van a mantener en las próximas décadas.

Frank Pearl, presidente de la ACP, aseguró que hay que priorizar los desarrollos costa afuera para asegurar la seguridad energética. | Foto: Ecopetrol

Advirtió que Colombia debe replantear si tiene que comprometerse con las metas de cambio climático de 2050. ¿Por qué? “Porque nuestras condiciones de pobreza, nuestras condiciones sociales hacen que lo prioritario sea generar una economía formal, competitiva, acabar la pobreza y resolver los dramas sociales. Y para eso tenemos petróleo y gas. Se hablaba del gas como un combustible de transición, ya ni siquiera es de transición, es el combustible de destino. Las tecnologías han mejorado, es cada vez más limpio. Colombia tiene petróleo y tiene gas. Así este gobierno no lo piense, tenemos que seguir promoviendo el debate de por qué no tenemos nuevos contratos, por qué no hay más actividad, porque este es un sector de inversionistas de mediano y largo plazo”, dijo el dirigente gremial.

Pearl señaló que es necesario resolver los temas de abastecimiento, de infraestructura y de arquitectura de mercado; y darles prioridad a los proyectos costa fuera, en el caso del gas, y a los 19 proyectos que podrían generar 250 millones de pies cúbicos en el caso del gas. “Y en el caso del petróleo van de la mano”, señaló.

Dijo que la narrativa debe cambiar, en el sentido de que en el país puede haber nuevos contratos y abrirse a esa posibilidad. Además, seguir flexibilizando las condiciones de comercialización de los mercados, “porque tenemos gas atrapado”, y resolver el tema de las tarifas de transporte.

“También dar una señal muy clara de que aquí no vamos a estar haciendo reformas tributarias cada año gravando un sector que es el que más contribuye a la economía colombiana, que tiene un government take de los más altos del mundo y una tasa efectiva de tributación que es la más alta en países similares. Debemos tener una visión clara y construirla entre todos con un balance entre lo económico lo ambiental y lo social”, afirmó Pearl.

Manifestó que la magnitud del impacto de decisiones no tomadas en este sector, implica una pérdida de beneficios para las regiones. “Hay departamentos que han perdido centenares de miles de millones de pesos a través del sistema de regalías. Tenemos que aceptar que estos sectores están entre la espada y la pared. Entre la espada, que es muchas veces la inexistencia o ineficacia de un Estado, que no funciona como quisiéramos; y unos grupos de interés y unas comunidades que muchas veces no ven estas actividades como legítimas. ¿Por qué pasa eso? Porque a pesar de que la calidad de vida de muchas personas, de miles de personas, en las zonas donde hay producción ha mejorado y mejora y tienen unos buenos salarios, más altos que el promedio, el resto de habitantes de esos municipios y de esas regiones no han visto suficientemente los beneficios de la actividad de política pública. Si queremos fortalecer este sector hay que arroparlo, seguir mejorando el sistema nacional de regalías para que los recursos se utilicen en proyectos que mejoren la competitividad y que las regiones lo aprecien. Sacar todo el petróleo y todo el gas con el sistema que tenemos no nos va a resolver el problema”, puntualizó.

Aseguró que esa conversación puede avanzar si se tiene un balance y se reconoce que la función social de las empresas, a través del efecto distributivo del Estado, tiene que resolver el drama social y eliminar las brechas. “Se han perdido billones de pesos en los últimos dos años marchitando este sector”, agregó.

Para el presidente de la ACP, el país debe desarrollar los pilotos de fracking y determinar en qué zonas se puede y cuáles no, avanzar con esta técnica. | Foto: getty images