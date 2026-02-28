Transición energética

Colombia podría aumentar de 17 % a 25 % sus importaciones de gas en 2026: ¿hay forma de frenarlo?

Con menos reservas y más gas importado, aumenta la preocupación por la seguridad energética del país. Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), explicó cómo se llegó a este escenario y qué decisiones podrían revertir la tendencia.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
28 de febrero de 2026, 12:39 p. m.
Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP).
Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP). Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Colombia debate el futuro de los hidrocarburos. ¿Es viable la transición sin reactivar la exploración?

Frank Pearl: Ya perdimos autosuficiencia en gas. Hoy tenemos 5,9 años de reservas y estamos importando el 17 % del gas que consumimos. En 2026, esa cifra será cercana al 25 % y seguirá aumentando si no hacemos nada. En petróleo tenemos apenas siete años de reservas y los campos maduros están declinando. Mientras tanto, las proyecciones internacionales muestran que la demanda energética global crecerá de manera significativa en la próxima década. La transición no significa eliminar fuentes actuales, sino complementar matrices.

Ante una menor producción, precios a la baja y una política de Gobierno contra el petróleo y el carbón, ¿cuál es el futuro de las regalías?

¿Qué está en juego para el país?

F.P.: La soberanía nacional. La principal tarea de un Estado es protegerla, y dentro de ella está la soberanía energética, que significa autosuficiencia. Depender del suministro externo implica vulnerabilidad en política exterior, comercio y estabilidad macroeconómica del país. El diferencial es enorme. El gas nacional puede costar cerca de 9 dólares, y el importado, 14. Esa brecha la pagan las industrias, los hogares o el presupuesto público.

Foros Semana

El nuevo modelo de desarrollo no surge en los escritorios: Rotorr lo impulsa desde el territorio. ¿De qué trata?

Eventos

Por cada dólar que inviertan los colombianos, Patria se compromete a traer otro extranjero: “Es el acuerdo”

Foros Semana

Contralor lanzó advertencia sobre la democracia: “se protege antes, durante y después de las elecciones”

Foros Semana

Universidad Militar acelera su modernización con foco en paz e innovación: “Son muchos los cambios”, aseguró su rector

Foros Semana

Una economía que trascienda gobiernos, ¿es posible en Colombia?

Foros Semana

¿Está preparada Colombia para construir 4 millones de viviendas en la próxima década?: esto explicó Amarilo

Foros Semana

¿Se puede “hackear” el talento para lograr alto rendimiento sin quemar a los equipos? La discusión será el 10 de marzo

Macroeconomía

Conseguir recursos públicos sin hacer reforma tributaria, la propuesta que surgió en el debate de candidatos de la Gran Consulta

Confidenciales

Lo último que Miguel Uribe Turbay le dijo a Juan Carlos Pinzón. Pocos lo sabían

Si se toman decisiones hoy, ¿cuánto tardaría en recuperar esa autosuficiencia?

F.P.: Depende de la fuente. Los desarrollos costa adentro pueden ser relativamente rápidos porque ya existe infraestructura. Si se trata de proyectos costa afuera, podríamos cubrir cerca del 40 % de la demanda hacia finales de la década y unos tres años después recuperar autosuficiencia e incluso exportar.

¿Qué ocurre si no se hace nada?

F.P.: Un país dependiente energéticamente es un país débil, con menor autonomía en política exterior y comercio, y con una economía más frágil y menos competitiva.

¿Cómo es actualmente el entorno operativo del sector?

F.P.: El mayor reto no está en la capacidad técnica de las empresas, sino en el entorno. El año pasado hubo más de 1.500 bloqueos a las operaciones, es decir, más de tres diarios. Las condiciones de seguridad se han deteriorado. También hay incertidumbre regulatoria y tributaria. Si hoy se abrieran nuevas rondas de exploración, es probable que pocas empresas se presentaran.

¿Cómo encaja la transición energética en este panorama?

F.P.: Las proyecciones a largo plazo muestran que los hidrocarburos seguirán siendo relevantes aunque pierdan participación porcentual en la matriz. Colombia puede aprovechar sus recursos mientras adopta tecnologías más limpias y reduce inequidades regionales. No tiene sentido dejar recursos enterrados y asumir pobreza energética o menor competitividad.

Se señala al sector por el cambio climático. ¿Qué responde?

F.P.: Colombia emite menos del 0,5 % de los gases de efecto invernadero. Eso no significa que no debamos hacer la transición, pero sí que debemos hacerlo con racionalidad. La sostenibilidad tiene tres pilares: ambiental, social y económico. Si se debilita el componente económico, se generan problemas sociales y fiscales que terminan afectando el frente ambiental.

¿Dónde está Colombia frente a otros países de la región?

F.P.: En los rankings globales de atractivo del sector, estamos alrededor del puesto 80. Si se observan únicamente condiciones tributarias, estamos en la parte final de la tabla. Recuperar competitividad exige reformas profundas: estabilidad jurídica, seguridad y coherencia en la política pública. Sin esas condiciones, cualquier estrategia energética será insuficiente. n

Más de Foros Semana

Jaime Alonso Restrepo Carmona, director ejecutivo de Rotorr-Motor de Innovación.

El nuevo modelo de desarrollo no surge en los escritorios: Rotorr lo impulsa desde el territorio. ¿De qué trata?

Diego Chona, head de Private Equity Latam.

Por cada dólar que inviertan los colombianos, Patria se compromete a traer otro extranjero: “Es el acuerdo”

Carlos Hernán Rodríguez, contralor general de la república de Colombia.

Contralor lanzó advertencia sobre la democracia: “se protege antes, durante y después de las elecciones”

Mayor general (R) Javier Alberto Ayala Amaya, Ph. D., rector de la Universidad Militar Nueva Granada.

Universidad Militar acelera su modernización con foco en paz e innovación: “Son muchos los cambios”, aseguró su rector

Iván Trujillo, CEO del Grupo Trinity.

Una economía que trascienda gobiernos, ¿es posible en Colombia?

Roberto Moreno, presidente del Grupo Amarilo.

¿Está preparada Colombia para construir 4 millones de viviendas en la próxima década?: esto explicó Amarilo

Ricardo Pineda Vila, CEO Hackers del Talento, será quién dé inicio al 4.° Gran Foro de Bienestar y Talento Humano el próximo 10 de marzo.

¿Se puede “hackear” el talento para lograr alto rendimiento sin quemar a los equipos? La discusión será el 10 de marzo

Foro Cáncer hoy, retos y futuro - Fundación Santa Fe de Bogotá, Serena del Mar y Foros Semana.

Foro “Cáncer hoy, retos y futuro”: panorama clínico, innovación y voz de los pacientes en Colombia

4° Gran Foro de Bienestar y Talento Humano

Proyectan 78 millones de nuevos empleos a 2030 . El desafío será prepararse. Un debate para el 4° Gran Foro de Bienestar y Talento Humano

Noticias Destacadas