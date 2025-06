Ante una menor producción, precios a la baja y una política de Gobierno contra el petróleo y el carbón, ¿cuál es el futuro de las regalías?

Por ello, sorprende que esos recursos no hayan sido suficientes para transformar los territorios, reducir radicalmente la pobreza y la desigualdad, y avanzar en tres transiciones fundamentales para los desarrollos locales: la energética, la productiva y la fiscal.

“Lo que ha pasado es que ese sistema ha tenido algunos ejemplos de regiones en donde funciona bastante bien y hay proyectos muy importantes que se han hecho con regalías, que han cumplido estos objetivos, pero otros no. El valor promedio de los proyectos es muy bajo y necesitamos perfeccionar el sistema de regalías, seguir avanzando en él para que logremos una economía más fuerte, un equilibrio entre sectores, ganarle espacio a las economías ilegales y criminales, y contribuir a financiar agendas de mediano y largo plazo de desarrollo regional”, aseguró Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP).

Incluso, la visión desde el Gobierno coincide con la del dirigente gremial: “Los proyectos de regalías han representado una gran oportunidad para cerrar brechas territoriales, pero su impacto real ha sido muy desigual entre regiones. El potencial transformador de estos recursos es evidente, pero depende en gran medida de la capacidad institucional, la transparencia y la planificación a largo plazo. Para que las regalías impulsen verdaderamente el desarrollo regional, se requiere no solo ejecutar proyectos, sino también diseñarlos estratégicamente, con enfoque territorial, participación ciudadana y mecanismos sólidos de rendición de cuentas”, advierte Jhonattan Duque, subdirector general del Sistema General de Regalías.

Según esta subdirección, la recepción de regalías no garantiza automáticamente el desarrollo ni la superación de la pobreza en las zonas productoras. “Lo importante es cómo se gestionan, planean e invierten estos recursos. En muchos territorios productores, especialmente aquellos más apartados o con limitada capacidad institucional, persisten debilidades estructurales como la escasez de personal técnico calificado, insuficientes instrumentos de planificación, baja calidad en la formulación de proyectos y falta de mecanismos de control eficaces. Esto ha derivado en múltiples casos en inversiones mal dirigidas, proyectos sin pertinencia territorial, con problemas de ejecución o inclusive inconclusos, que no logran transformar las condiciones de vida de la población”.

En ese contexto, la preocupación aumenta porque el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha iniciado un proceso de marchitamiento de los sectores petrolero y minero, con decisiones tributarias, fiscales y de regulación que han venido afectando su desarrollo y la inversión, en regiones que siguen siendo muy pobres, no hicieron una transición productiva y cuando ya no estén estos sectores las dificultades serán mayores. A ello se suma la incierta situación internacional, la volatilidad de los precios y las amenazas en la demanda global.

A su vez, la decisión del Gobierno de no seguir con nuevos contratos de exploración de petróleo y gas, estaría pasando una cuenta de cobro que ha hecho que las reservas no crezcan en crudo y vayan hasta un poco más de siete años, mientras que en el caso de gas vienen descendiendo, con una vida útil de apenas un poco más de cinco años. generando un déficit y la necesidad de empezar a importarlo

“Y si a eso le suma renta, en los mejores años de los precios del carbón, del níquel y del oro, son unos recursos infinitos. En el 2022 y 2023 hay unos contratos que tienen cláusulas de precios altos, que solo se disparan cuando los precios están muy elevados. Recursos que nunca el Gobierno había recibido. En esos dos años, esas platas suman alrededor de 4 billones de pesos largos. Muchas veces le he preguntado a la Agencia Nacional de Minería, ¿dónde está esa plata? Es una plata para los municipios. Si usted suma unos recursos con otros, estos tres últimos años han sido en los que más plata ha existido del sector minero. Si usted suma 19,5 billones en regalías, más otros 4 billones de pesos de cláusulas de precios altos, le da casi 24 billones. Y en renta han sido 15 billones de pesos, cuando históricamente el promedio en renta era de 1,5 billones de pesos anuales y en estos tres años ese promedio anual fue de 5 billones”, explica Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM.

“En otras palabras, más del 50 % del presupuesto 2025 – 2026 no proviene de nuevos recaudos por regalías sino de recursos no ejecutados en el bienio que concluyó”, señala el documento. Y agrega que las cifras deben verse con una doble lente: oportunidad y advertencia. “El presupuesto 2025–2026 inicia con una capacidad financiera sin precedentes, pero también con una señal clara de alarma: la incapacidad crónica del sistema para ejecutar sus recursos. Más de 31 billones de pesos (equivalentes al 2 % del PIB) no se ejecutaron en el bienio 2023 – 2024 y ahora se incorporan como saldo al nuevo ciclo. Esta cifra, lejos de ser solo un activo disponible, es también el reflejo de debilidades institucionales persistentes”, concluye el documento.