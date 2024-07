Las oportunidades que Manuelita ve en sus negocios: productos orgánicos, economía circular y biocombustibles

H.E. : Nosotros, por lo general, tenemos socios en los diferentes negocios, en algunos más que en otros. En el caso de Perú, el Ingenio Laredo es una empresa que está listada en bolsa y en la que tenemos una participación mayoritaria. El componente minoritario está listado en la Bolsa de Valores de Lima. El caso del negocio de frutas y hortalizas es cerrado, propiedad únicamente del Grupo.

H. E.: El aceite de palma es un renglón muy importante de la agroindustria en Colombia. No solo se produce en varias regiones del país, incluida la zona oriental, sino que también es un renglón altamente exportador. Aproximadamente el 30 % de la producción del país se exporta. Además, suple la industria alimenticia de Colombia a través de los productos elaborados con aceite de palma crudo, así como la industria de los combustibles y los biocombustibles, como el biodiésel.

H. E.: Ingresamos a Brasil en compañía de un socio, una familia de Guatemala similar a la nuestra. Después de varios años de incursión, ambos grupos definimos que Brasil no era un lugar estratégico para continuar nuestros negocios. Tanto ellos como nosotros, ellos más enfocados en Centro y Norteamérica, nosotros más enfocados en la zona andina y el sur del continente, decidimos vender esa operación.

H.E.: Tuvimos un crecimiento de aproximadamente el 5 % en 2023 con relación a 2022. Sin embargo, este crecimiento estuvo muy relacionado con el movimiento de los precios internacionales. Los precios de los renglones en los que participamos se determinan con base en los precios internacionales de los productos. Más que formadores de precios, somos tomadores de precios. Entonces, dependiendo del precio internacional del azúcar, de la palma, de las frutas, de las hortalizas y de la agricultura, se forman nuestros precios de venta. Esto está determinado más por el entorno internacional que por el nacional.

SEMANA: En ese escenario de precios que ustedes no controlan, ¿cómo manejaron el año pasado una inflación que todavía estaba alta, las tasas de interés elevadas y un dólar que empezó a bajar y estuvo bastante volátil?

H. E.: Un sector como el agroindustrial siempre está expuesto no solo a los movimientos en las tasas de cambio, sino también a la volatilidad en los precios internacionales de los commodities. La estrategia de Manuelita ha sido diversificar a través de diferentes renglones, de manera que logramos mitigar un poco esa volatilidad tanto en los precios de los commodities como en las tasas de cambio. Parte de nuestras ventas son a los mercados nacionales y parte a los mercados internacionales. Desde luego, todos los proyectos de aumento de productividad y demás también ayudan a mitigar los aumentos de costos derivados de la inflación.

H. E.: En el neto, diría que no, porque los efectos negativos en unas regiones y cultivos fueron compensados por El Niño.

H. E.: En términos de producción, bien. A pesar de la época seca al inicio del año, ahora estamos entrando en un periodo más lluvioso. En general, las condiciones de producción han estado bien en el país. Eso se refleja en los indicadores agrícolas del país y también en el entorno internacional, aunque los precios no están tan excesivamente altos como hace un par de años. Es un entorno internacional relativamente estable para los commodities agrícolas. Entonces, bajo ese punto de vista tanto de producción como de un nivel aceptable de precios internacionales, yo diría que estamos iniciando bien este 2024.

H. E.: Por mercados, no solo atendemos los mercados nacionales donde estamos, sino también los de exportación. Actualmente exportamos a más de 50 países en Norteamérica, Europa, Suramérica y Asia. En la medida en que la economía mundial continúe esa senda de recuperación que hemos empezado a ver este año, todos esos mercados van a tener mayor dinamismo.

H. E.: OJO!! No tengo la cifra exacta en mente, pero nuestras inversiones están enfocadas en las cuatro plataformas. Diría que en los frentes de mayor valor agregado es el número uno. Productos de mayor valor agregado, a partir de las fuentes que tenemos actualmente. También tenemos un crecimiento en frutas y hortalizas hacia nuevos renglones, nuevos tipos de frutas, como los arándanos este año, y también tenemos inversiones permanentes en lo que llamamos mantener la competitividad y la eficiencia de las operaciones. Los ingenios azucareros y las extractoras de aceite de palma requieren constantes actualizaciones tecnológicas para mantener sus niveles de productividad y eficiencia.

H. E.: No lo hemos pensado en el corto plazo, pero siempre es una posibilidad, en la medida en que las bolsas muestren una liquidez suficiente en las acciones y las valoraciones de las empresas reflejen su verdadero valor.

H. E.: Está abierto, pero no es un tema en el corto plazo.

SEMANA: ¿Qué está pasando con la economía de Colombia? El año pasado vimos un crecimiento muy tímido del 0,6 %, mientras que este año arrancó con un 0,7 %. Las estimaciones no superan el 1,5 % en el mejor de los casos. ¿Qué tanto está pesando la incertidumbre en las decisiones del Gobierno sobre procesos constituyentes y las reformas? ¿Cuál es su análisis?

SEMANA: Ustedes, en particular Grupo Manuelita, ¿qué proyección tienen de crecimiento para este año?

H. E.: Hemos visto que los impuestos a los alimentos que se han dado en otros países generan un impacto inicial, pero luego esos mercados se estabilizan y recuperan sus sendas de crecimiento histórico. No vemos en particular un impacto en el largo plazo. Desde luego, nuestros clientes hacen ajustes en algunos de sus ingredientes y en sus formulaciones, pero no vemos un impacto necesariamente de largo plazo. Sí hay una tendencia muy importante en la cual estamos incorporados, que es hacia los productos orgánicos elaborados de manera más sostenible, y ese es un foco importantísimo de Manuelita y sus empresas.