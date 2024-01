Los seis temas clave para su presupuesto en 2024: SEMANA le cuenta en qué irá el dólar, la inflación, las tasas de interés, el empleo, el crecimiento y hasta el impacto del petróleo

Un descenso lento

Aunque desde marzo de 2023 el índice de precios al consumidor (IPC) ha venido descendiendo, no lo ha hecho a la velocidad que el país espera, y la expectativa de volver al rango meta de la inflación del Banco de la República –de entre 3 y 4 por ciento– se mantendrá hasta 2025. Colombia registra una de las inflaciones más altas de la región frente a países como Brasil, Chile, Perú o Ecuador.

Para 2023 se estima que la inflación cierre entre 9,5 y 10 por ciento en diciembre y que para finales de 2024 esté bordeando 5,42 por ciento. En el corto plazo, la inflación tendrá varias presiones: los incrementos en los peajes, que no subieron en 2023, pero que en 2024 tendrán dos o más aumentos ; la subida en los precios del diésel, los efectos del fenómeno de El Niño y la indexación de la misma inflación causada de 2023 y del incremento del 12 por ciento del salario mínimo.

Dólar: ¿Sin muchos sobresaltos?

Como resultado de las fuerzas al alza y a la baja, los tipos de cambio promedio esperados por Credicorp para 2024 no distan mucho de los observados en 2023. “ Dicho esto, seguimos recomendando comprar dólares cuando el tipo de cambio caiga por debajo de 4.000 pesos ”, aseguran en la entidad financiera.

Alejar el fantasma de la recesión

La expectativa del Gobierno de cerrar 2023 con un crecimiento cercano al 1,8 por ciento se desvaneció y ahora no va más allá de 1,3 por ciento. De hecho, el Banco de la República llevó su proyección a un modesto 1 por ciento, mientras que la Ocde la rebajó de 1,5 a 1,2 por ciento. El esperado aterrizaje suave no se está dando y los motores de la economía están apagados (el dato oficial se conocerá el 15 de febrero). Y 2024 parece que no será muy diferente. La Ocde estima que el PIB avanzará 1,4 por ciento, pero otros analistas locales proyectan un crecimiento muy tímido en el año que acaba de comenzar. De acuerdo con la encuesta realizada por SEMANA entre 15 analistas, este año la economía avanzaría 1,46 por ciento, siendo los de Corficolombiana los más pesimistas con tan solo 1 por ciento y los de Fedesarrollo los más optimistas con 2 por ciento.