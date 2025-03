El Plan de Desarrollo del Gobierno de Gustavo Petro sonó a música en términos de infraestructura. Los colombianos alcanzaron a imaginar trenes por todas partes, aeropuertos modernos en ciudades intermedias y pequeñas, además de la ampliación del aeropuerto El Dorado, que ya quedó pequeño. Y, por supuesto, se esperaba que continuara el dinamismo en construcción de vías, dentro de la apuesta por un esquema de transporte multimodal, que engranara con las llamadas concesiones de cuarta y quinta generación (4G y 5G). Pero en el tercer año de esta administración, la infraestructura en Colombia no toma velocidad.

Es así como, en medio de la lentitud de la infraestructura, los sonidos de trenes no parecen estar cerca. El tren del Catatumbo, por ejemplo, no presenta avance alguno y no hay noticias, ni siquiera, de la estructuración del proyecto.