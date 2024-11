Aunque desde Presidencia para abajo han dejado claro que no se lanzaran a una discusión sobre la tributaria en medio de la pandemia, lo cierto es que el bolsillo de la Nación no aguantará hasta el 2022, por lo que seguramente el 2021 será el año de la tributaria.

Cabe destacar que actualmente, según la Dian en el 2019, los beneficios tributarios sumaron más de 90 billones de pesos, el equivalente a unas 12 reformas tributarias.

Por su parte, David Rosenbloom, miembro de la comisión, indicó que "la mayoría de las personas involucradas en las políticas de tributación, como yo, es bastante escéptica de los incentivos. Los incentivos tienden a desperdiciarse, ser complicados, llevan a la corrupción y hay muchos aspectos de estos que no me gustan y esto pasa en cualquier país".

Y concluyó diciendo que dicho trabajo será un reto interesante. "Espero que podamos hacer una contribución. No me hago ilusiones, ya he aconsejado a otros países y siempre hay complicaciones. No tengo nada que ganar, no tengo intereses, propiedades ni pago impuestos en Colombia, soy un forastero que intentará dar los mejores consejos que pueda y será interesante ver la reacción".