Por esta razón, una nueva reforma tributaria sería inviable: José Antonio Ocampo, en entrevista con SEMANA

Reducción de tarifa de renta a empresas, trampolín de la reforma

SEMANA: Usted elaboró y defendió en el Congreso de la República la primera reforma tributaria del Gobierno Petro. ¿Por qué no metió la reducción de la tasa de renta a empresas que ahora lleva a un nuevo proyecto de ley?.

José Antonio Ocampo : En esa ocasión se discutió la posibilidad de revertir el aumento del impuesto que se había introducido en la reforma de Duque. Es decir, bajar otra vez del 35 al 30 por ciento, pero con las necesidades fiscales que había, en parte, para reducir el déficit fiscal que heredó el Gobierno y los planes sociales por hacer, no se encontró margen para disminuir esa tasa. Reducirla cuesta poco más de 2 billones de pesos anuales por cada punto que se baje.

Recursos públicos caídos, y ahora otro hueco

J.A.O. : Esa es una de las preocupaciones que he expresado públicamente. Es complicado bajar la tasa de renta de las empresas, porque ahora habría que buscar la manera de compensar esa caída en ingresos con otros impuestos. Se ha hablado de hacer unos aumentos a las personas de altos ingresos; de reducir beneficios. Hay que esperar el destape de la propuesta, pero la veo difícil.

¿Y no se había hecho una reforma de largo plazo?

SEMANA: Desde el Gobierno se decía que la de 2022 era una reforma estructural y que no se necesitaría seguir en la tendencia de hacer una cada dos años. ¿Cree que se requiere otra tributaria?

J.A.O .: Mi punto de vista sigue siendo el mismo: que no se requiere otra reforma tributaria. Recordemos que en 2022 se acordó un fortalecimiento de la Dian, y eso ya lo puso en marcha el director anterior. Eso genera una posibilidad de aumento importante en el recaudo. Como resultado de esa reforma quedó financiado el ingreso de 10.000 nuevos funcionarios a la Dian. Ya han entrado unos 2.000 y el resto lo haría este año, resaltando que ninguno fue escogido a dedo, sino a través de concursos de mérito.

Cuando estábamos en el proceso de la reforma, lo que yo decía era que unos 20 billones de pesos se conseguirían a través de los cambios en impuestos, y la estimación actual del Ministerio de Hacienda es de 21 billones, aun con la caída en el ingreso esperado por la decisión de la Corte Constitucional sobre la no deducibilidad de las regalías. Estimamos entonces que habría otros 20 billones que se podrían lograr gradualmente con la mejora en la gestión de la Dian y empezarían a entrar en este año.

Por ejemplo, con los instrumentos digitales para efectos de control, como la factura electrónica, que se puede ir fortaleciendo aún más. No en vano, una parte importante de los nuevos funcionarios son auditores y del área tecnológica. Con dichos instrumentos se podrá ir reduciendo la elusión y evasión de impuestos, que son problemas serios en Colombia.

Lo que llevó a la baja en el recaudo

Si se hiciera un ejercicio con datos de causación de impuestos y no de caja, que es lo que se hace público, en realidad los impuestos del año pasado fueron menores y los recaudos de este año son mayores.

¿Hicieron cuentas alegres?

SEMANA: Pero no puede desconocer que las cuentas fueron optimistas, pues incluyeron hasta los litigios que haría la Dian, pese a que no existía ni siquiera la ley para hacerlos.

Ahora tiene que haber otro proyecto de ley. Incluso, el Gobierno se ha demorado en presentar la nueva versión. En todo caso, quiero destacar que, para efectos de la regla fiscal, lo que se recaude por litigios no cuenta, porque no es un ingreso permanente, pero sí reduce las necesidades de financiamiento.

Lo que debería tener una nueva reforma

Reforma tributaria no es solo para bajar tarifa de impuesto de renta a empresas, ministro de Hacienda revela nuevas puntadas

Contexto: Reforma tributaria no es solo para bajar tarifa de impuesto de renta a empresas, ministro de Hacienda revela nuevas puntadas

J.A.O.: La tributación de personas naturales tendría que irse fortaleciendo todavía más. En la reforma anterior se redujeron muchos beneficios para personas de altos ingresos y se estableció el impuesto al patrimonio de forma permanente, en ambos casos con efectos redistributivos. En impuestos adicionales se podría seguir aumentando por esa vía. Pero ciertamente, si no hay medidas para aumentar otras fuentes de ingresos del Gobierno, la nueva reforma tributaria no es viable.

La reforma territorial descargaría peso a la nación

Esa reforma se había diseñado en una comisión que creó la administración de Betancur de la cual hice parte, y me encargué de los temas departamentales y municipales. Hoy es un sinsentido que se hayan hecho una cantidad de reformas tributarias nacionales y la última territorial importante es de hace 40 años.

SEMANA: ¿Cree que al anunciar una nueva reforma tributaria a nivel nacional el Gobierno incumplió? Habían dicho que no harían ni una más en el cuatrienio .

J.A.O.: Cuando yo estaba en el Gobierno, después de tramitar la de 2022, comencé a hablar de la territorial, y me dijeron “no más reformas tributarias”. Era claro que el presidente no quería ni una más. Ahora, insisto en que no veo cómo pueden compensar, con aumento de otros impuestos, la reducción en la tasa de renta a las empresas.