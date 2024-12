Seis meses después del gran confinamiento vivido por el mundo en abril de 2020 (conocido como The Great Lockdown), la evolución de la economía global no ha sido como lo esperaban los expertos. Mientras China crece a un ritmo superior al previsto, un número creciente de naciones teme por los rebrotes, lo que ha hecho que desaceleren sus procesos de reapertura o incluso consideren cierres parciales para proteger a las poblaciones vulnerables. Como consecuencia, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos multilaterales están rebarajando sus pronósticos sobre lo que se puede esperar para este año y el entrante.

Gracias al empuje de China, que este año ya no crecería 1%, como calcularon los expertos del FMI en junio, sino 1,9% y de las economías avanzadas, que ya no decrecerían 8%, sino 5,8%, el mundo en 2020 tendría una menor afectación en su PIB, el cual ya no caería 4,9% sino 4,4%. Sin embargo, para 2021 esperan una desmejora, pues ya no habría un avance de 5,4%, sino de 5,2%.

Este pronóstico del FMI asume que el distanciamiento social debido a la pandemia de coronavirus continuará en 2021, lo que seguirá teniendo implicaciones económicas, al tiempo que la transmisión de la covid-19 solo disminuiría en todos los continentes para fines de 2022.

Como resultado, también hubo cambios en las expectativas para América Latina. En junio se esperaba que la región se contrajera 9,4% este año y que creciera 3,7% el entrante, pero en la revisión de octubre el cálculo pasó a -8,1% y 3,6% respectivamente. Esto gracias a proyecciones menos pesimistas para Brasil y México, que son las dos locomotoras de la región.

En el caso de Colombia, las perspectivas no mejoraron, sino que empeoraron. Según el informe de octubre de Perspectivas Globales del FMI, el PIB nacional ya no caería 7,8% este año, sino 8,2% Así mismo, para 2021 espera un crecimiento de 4%. Ambas estimaciones son inferiores a las del Gobierno, el cual espera, según declaraciones del Ministro de Hacienda, un decrecimiento de 5,5% este año y un avance de 6,6% el entrante.

Algo similar ocurre con la encuesta mensual de LatinFocus Consensus, en la que consulta a 35 firmas financieras locales e internacionales. En promedio, para el sondeo de octubre estiman una caída del PIB nacional de 6,6% en 2020, siendo el peor pronóstico de los últimos 90 días. La firma más pesimista es Credit Suisse, que cree que el país se contraerá 8,7% y la más optimista es Standard Chartered, que ‘solo’ ve una caída de 4,4%.

“Se prevé que el PIB colombiano caiga más este año a medida que la pandemia pasa factura. Los bajos precios de la energía pesarán en el sector externo del país, mientras que el elevado desempleo obstaculizará la actividad interna”, sostiene el informe de LatinFocus.

En la mitad de la tabla

Los nuevos pronósticos del FMI también corrigen la idea que se tenía al inicio de la pandemia de que, si bien la economía colombiana iba a caer como la de todos sus vecinos, sería una de las menos golpeadas. En realidad, Brasil y Chile serían los menos afectados en la región este año (ver tabla), mientras en 2021 la mayor recuperación la experimentaría Perú, con un crecimiento de 7,3%.