Una de las razones por las que la Nación no podría hacer el préstamo es que el Gobierno entraría como prestamista de última instancia y la aerolínea aún no ha definido su proceso de financiación.



"La empresa no ha retirado su petición, pero hemos visto que ha conseguido más inversionistas y, cómo lo hemos dicho, en el evento de entrar lo haríamos como prestamistas de última instancia", dijo Londoño en conversación con Dinero.



El funcionario agregó que la otra razón por la que no se puede hacer el préstamo es la suspensión de este que determinó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

"Estamos condicionados y sujetos a las decisiones judiciales que al final son las que determinarán si el Estado puede entrar", dijo Londoño.

Recientemente, Avianca presentó una solicitud ante un tribunal de Estados Unidos para que le permita lograr una financiación de poco más de US$2.000 millones.

"Estamos muy satisfechos con el apoyo recibido por parte de un gran número de nuevos inversionistas institucionales, así como de nuestros acreedores actuales. Creemos que esto demuestra la confianza que el mercado tiene en el futuro de Avianca, como una aerolínea sólida, competitiva y rentable”, dijo el CEO de Avianca Holdings, Anko van der Werf.

Se espera que la financiación DIP, incluido el refinanciamiento de préstamos preexistentes y financiamiento de ciertas adquisiciones, sea de aproximadamente US$2.000 millones, incluyendo un tramo A sénior garantizado de US$1.270 millones y un tramo B subordinado de US$722 millones.

El financiamiento del DIP incluye aproximadamente US$1.217 millones de recursos frescos, distribuidos US$881 millones en el tramo A y US$336 millones en el tramo B.

Días atrás la aerolíneas había presentado un recurso de reposición y apelación ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por la medida cautelar que ordenó detener el crédito que el Gobierno le haría por US$370 millones.

Entre los argumentos presentados por Avianca en el recurso, se destaca que al no otorgar el crédito desde el Fome se pone en riesgo la conectividad y operación aérea de Colombia y la conexión regional.

Además, según la empresa, estarían en riesgo un promedio de 123.000 empleos anuales que genera la compañía, 3,19% del Producto Interno Bruto del país y el recaudo de US$1.300 millones en impuestos para Colombia.

"Si la medida cautelar se mantiene y se prohíbe al Gobierno Nacional desembolsar el crédito una vez este sea aprobado y celebrado (lo cual debe ocurrir dentro de las próximas dos a tres semanas) se afectaría toda la estructura de financiación DIP, Avianca dejaría de recibir recursos frescos y sufriría una reducción aún mayor de sus niveles de liquidez, lo cual haría inviable su operación", precisa.

Otra de las razones que incluye la aerolínea es que para otorgar el crédito el Gobierno pidió invertir todos los recursos desembolsados y mantener las oficinas principales de administración de Avianca en Colombia y el centro de operaciones hub en Bogotá.