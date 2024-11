La situación no es fácil. Las destinaciones del Ejecutivo -que incluyen las garantías de créditos, trasferencias monetarias, subsidios y el fortalecimiento al sector salud- superan los 11 puntos del PIB, recursos que normalmente se usan para otros rubros.

La crisis del coronavirus y las medidas que ha tomado el Gobierno no serán gratuitas y será necesario reponer los recursos que se han gastado para atender la pandemia.

La cifra no es menor y, en el fondo, implicaría que la Nación salga de una ‘tajada‘ de su participación en las joyas de la corona: Ecopetrol, Cenit e Interconexión Eléctrica S.A. (ISA).

Dicha discusión no es nueva. En ocasiones anteriores, el propio Minhacienda ha convocado consultorías para determinar la mejor forma de enajenar su participación en ISA, aunque al final este proceso fue terminado por el Ejecutivo.

Finalmente, en el caso de ISA, la Nación podría recibir cerca de 14 billones. A pesar lo de anterior, los expertos señalan que "las enajenaciones son un tema políticamente sensible y al no ser una fuente recurrente de ingresos, no despeja las dudas en materia fiscal para los próximos años".

Las sumas y restas podrían cuadrar si se da el caso que la Nación logre vender el 8,5 por ciento de Ecopetrol y el 49 de ISA. Con estas sumas, aún faltarían un 1,51 por ciento del PIB (1,5 billones más) que podría llegar de algunas electrificadoras regionales.

Con la realidad de la covid-19 y la necesidad de llenar el hueco que queda, el debate sobre la venta de activos estará para alquilar balcón.