El término de estanflación se adoptó por primera vez durante la década de 1970 y corresponde a un periodo en el que la economía de un país no crece, pero registra un incremento continuo en la inflación.

Consecuencias de la estanflación

¿Hay estanflación en Colombia?

Si bien las expectativas inflacionarias en Colombia para 2021 han aumentado levemente, el exvicepresidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), Nelson Vera, considera que este fenómeno no está presente en el país y no sucederá en los próximos meses.

“No creo que la deflación pueda suceder en el caso colombiano actual por varias razones. La primordial es que no se tienen presiones sustanciales en la inflación, dado el colapso de la demanda agregada por la pandemia. Pasar de mínimos históricos del 1,6% en inflación anual, a la meta del 3% del Banco de la República a mediados de 2022, no es un desanclaje de expectativas de inflación”, dijo Vera.