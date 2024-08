¿Qué hay detrás de las renuncias en la junta directiva de Ecopetrol?

Se veía venir. Al menos la renuncia de Juan José Echavarría de la junta directiva de Ecopetrol había sido anunciada con antelación, pero tras conocerse la carta con los motivos, el hecho no dejó de causar estupor. Echavarría es representante de los 250.000 accionistas minoritarios, entre los que están los fondos privados de pensiones, y hoy por hoy es uno de los pocos integrantes del equipo directivo que quedan como verdaderamente independientes, pues muchos otros que se inscriben como tal tienen independencias relativas.

En el caso del economista que alza la voz por los pequeños inversionistas, en las pasadas elecciones de directivos, durante la asamblea de Ecopetrol, fue visto como una piedra en el zapato debido a su enérgica posición en contra de la plancha propuesta por el Gobierno, con integrantes que no en todos los casos cumplían con los requisitos para ser parte de la mesa que toma decisiones en la compañía que contribuye con cerca de 4 puntos del PIB a la Nación, a través de los impuestos, la inversión, las regalías y dividendos, como lo recordaron los dos disidentes en su misiva.

El reputado economista no estaba incluido en la plancha inicial propuesta en marzo de este año, donde aparecieron nombres que causaron controversia, como el de Edwin Palma, exsindicalista y abogado; o el de la activista ambiental Tatiana Roa, férrea oponente del fracking, técnica involucrada en el negocio vetado por el Gobierno, que era visto desde diversos ángulos como de amplio beneficio para los ingresos de la Nación. En un reacomodo de postulados a la junta de aquel entonces, dentro de una segunda plancha, Zuleta apareció en el nuevo listado.

En el equipo no existía al menos un miembro con experticia financiera, como lo exige la SEC, autoridad que protege a los inversionistas en empresas listadas en la bolsa de Estados Unidos, como es el caso de Ecopetrol. Él (Zuleta) la tiene, tras su paso por sendas juntas directivas de grandes compañías, como Bancolombia, para mencionar solo una, y por entidades del sector público y privado. De hecho, seguramente reemplazarlo ahora será la dificultad que puede demorar la conformación de la junta, que, sin embargo, aun con la salida de dos, podría deliberar, pero va quedando sin contrapesos.

Edwin Palma, no independiente. | Foto: NATALIA BETANCOURT

Falta un pedazo

Durante dos días de esta semana, la junta de Ecopetrol tuvo su reunión de agosto, en la que estaba previsto que Echavarría presentara la carta, también con la firma de Zuleta . El destape de la renuncia, que aún no había sido oficializada en el espacio que correponde, condujo a muchos pronunciamientos, entre ellos, el del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien señaló que esa decisión –efectivamente– requería de una asamblea extraordinaria.

Tatiana Roa, no independiente. | Foto: ECOPETROL

El titular de la cartera de las finanzas detalló que, en la carta, los dimitentes no usaron la palabra irrevocable, lo que por un momento parecía indicar que el Gobierno podría no aceptar su salida. Sin embargo, vino después la declaración del ministro de Minas, Andrés Camacho Morales, quien afirmó que, tanto Echavarría como Zuleta “deben salir de la junta si no se sienten alineados”.