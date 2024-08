Qué pasará con los productos de Avon en Colombia luego de que la reconocida empresa se declarara en quiebra

En los últimos días, una de las marcas de cosméticos más emblemáticas del mundo ha solicitado protección bajo la Ley de Quiebras en Estados Unidos, generando sorpresa entre sus consumidores y numerosas empresas globales. Avon Products (API), la compañía holding que gestiona la icónica marca de productos cosméticos a domicilio, ha iniciado voluntariamente el procedimiento de bancarrota bajo el Capítulo 11 del Código de Quiebras estadounidense en el Tribunal de Quiebras del Distrito de Delaware. Esta medida busca gestionar su deuda y resolver las disputas legales relacionadas con el uso de talco.

A pesar de esta situación, es importante destacar que la firma no ha vendido productos en EE. UU. desde 2016, cuando su negocio en Norteamérica fue adquirido por Cerberus Capital. La holding de Avon sigue operando en el mercado internacional, fuera de EE. UU., y sus negocios en esos mercados no están afectados por el procedimiento de quiebra.

Avon es una reconocida marca de cosméticos en todo el mundo | Foto: Getty Images

Asimismo, The Avon Company, la marca Avon en EE. UU., actualmente bajo la propiedad de LG Household & Health Care, no está vinculada con esta solicitud de bancarrota y no forma parte del proceso del Capítulo 11. Por otro lado, Natura & Co, el grupo brasileño que adquirió Avon en 2020 y es el mayor acreedor de API, ha mostrado su confianza en la marca y ha anunciado una inversión de 43 millones de dólares para asegurar la liquidez necesaria durante el proceso de quiebra.

¿Qué es el capítulo 11?

Según el portal El Economista, el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en Estados Unidos es una opción común para empresas e individuos que no pueden cumplir con sus obligaciones financieras, pero desean reorganizarse y continuar con sus operaciones. En esencia, este capítulo permite a las empresas seguir funcionando mientras suspenden el pago de sus deudas y trabajan en una reestructuración, al mismo tiempo que los acreedores reciben pagos según los términos acordados.

Avon es una empresa especializada en cosméticos, perfumes y joyería. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

¿Qué pasará con los productos de Avon en Colombia?

En una comunicación con SEMANA, Natura & Co expresó su respaldo al proceso de Capítulo 11 de Avon Products, Inc. (API), su subsidiaria no operativa en los Estados Unidos. La compañía subraya que este procedimiento no afecta ni a la marca Natura ni a la integración de Natura y Avon en América Latina. Natura & Co considera este paso como una iniciativa clave para simplificar la estructura de negocio de API.