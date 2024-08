¿Golpe al bolsillo con nueva tributaria? Revelan si tocarán el IVA y qué beneficios eliminarán

Los efectos que tendría la segunda reforma tributaria sobre personas naturales: esto se sabe

El director de la Dian, Jairo Orlando Villabona, que reemplazó a Luis Carlos Reyes en el cargo, habló con SEMANA hace algunos días. En sus declaraciones, se refirió a los impuestos que no se tocarían y a los beneficios que se podrían eliminar en el segundo articulado que presentaría el gobierno para modificar los impuestos.

IVA

Frente al impuesto del IVA, que actualmente pagan los colombianos a una tasa del 19 %, Villabona aseguró que no se tocará ni se ampliará la base de contribuyentes.

Aunque mencionó que hay casos como el uruguayo, en el que se toca el IVA y se crea otro impuesto social o progresivo exclusivo para las personas con bajos ingresos, quienes tendrían un monto excluido de tributo , precisó que ese caso en Colombia no se abordará por ahora.

4x1.000

Frente al impuesto del 4x1.000, el directivo aseguró que no se eliminará. Afirmó que mientras no se controle adecuadamente la evasión fiscal, no se podrá acabar con dicho tributo, pues genera un recaudo que contribuye a las finanzas del Estado. Pese a ello, dijo que estaría de acuerdo con que en algún momento se elimine, calificándolo de “antitécnico”.