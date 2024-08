Bancolombia se vuelve a pronunciar tras usuarios desesperados por las fallas: “Nos hemos equivocado”

“Pues ni tan normal, porque acabé de hacer una transferencia a Bancolombia y mi cuenta se refleja en 0, ¿por qué?(...) El dinero que tenía en mis bolsillos aparece en ceros (...) Lo siento Bancolombia, una cartica no es suficiente y es muy poco. El descontento no es incidental, es continúo. El trabajo que hacen en mediocre, los cobros por ser cliente son absurdos y la confianza es nula (...) A mi aún me aparece el saldo incompleto, ya les escribí mensaje y nadie me responde, es imposible hablar con un humano?”, comentaron algunos internautas tras el más reciente comunicado de dicha entidad bancaria.