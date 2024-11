¿Qué pasó en Ruta N?

Según explicaron los miembros de la junta, Quintero no consultó el cambio de director y se enteraron por los medios de comunicación que la nueva cabeza de la corporación sería Javier Darío Fernández.

En sus declaraciones, Quintero Calle aseguró que esta decisión fue motivada porque Juan Andrés Vásquez se habría alejado de la administración.

Vásquez le explicó a SEMANA que se dio una ruptura institucional, pues el gerente debe ser nombrado por la junta directiva. “Esta instancia no se dio y por eso el malestar en los miembros de la junta”.

Asimismo, indicó que cuando le comunicó a la junta que desde la Alcaldía le habían solicitado la renuncia, esta pidió una reunión con el alcalde, pero esto nunca sucedió. “No siguieron el conducto ni lo que dicen los estatutos”, agregó.

Frente al cuestionamiento sobre si se está politizando Ruta N, el director saliente explicó que no conoce las verdaderas razones de la determinación de Quintero. “En la Alcaldía me dijeron que tenía buenos resultados en términos técnicos, pero no políticos”, aseguró.

Uno de los temas que causó sorpresa fue el hecho de que Vásquez fue nombrado por Daniel Quintero. “Cuando vi las declaraciones en donde el alcalde aseguró que me había alejado de la Alcaldía, no supe a qué se refería”.

Vásquez hizo un llamado para que el tema de tecnología e innovación no esté atado al tema político, pues considera que Ruta N debe estar por encima de cualquier alcalde de turno, porque “hay que ser respetuosos de la institucionalidad y de los sistemas de gobierno corporativo”.