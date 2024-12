Una de las tendencias que perjudica fuertemente a las start-ups es la necesidad –que a veces parece infinita– de recursos disponibles para crecer. No es un secreto que la mayoría de las nuevas empresas a nivel mundial suelen utilizar grandes cantidades de dinero para alcanzar sus metas de crecimiento.

Plata no hay

Pero, a medida que van agotando los fondos, se ven más presionadas para obtener ganancias y conseguir más recursos. Y aquí llega la otra gran preocupación: la dificultad para encontrar recursos. Adquirir capital para los emprendimientos, en especial aquellos que están en etapas tempranas, es toda una odisea y más porque no suelen recibir atención del sistema financiero tradicional, por lo que recurren a fondos de capital de riesgo o ángeles inversionistas.

La desconfianza ha crecido y la incertidumbre se cierne sobre los fondos de inversión de capital de riesgo, que en las últimas semanas cancelaron planes de inyección de recursos. Esto afectaría a las empresas que estaban en medio de rondas de inversión en series A, B y C.

René Rojas, director de HubBog, explica que, sin duda, los inversionistas en estos momentos pensarán dos veces en realizar una inyección de capital. Y si la hacen, estarán focalizadas en start-ups de tecnología con servicios como big data, internet de las cosas, e-commerce, herramientas de teletrabajo. También podrían reforzar el apoyo a las empresas de su portafolio que estén presentando números en verdes. “Lo que está pasando transformará los procesos de selección, tenderán a ser más rápidos y con el ojo puesto en modelos rentables. Esto endurecerá la competencia, pues las empresas deberán demostrar que cuentan con un modelo de negocio sostenible”, afirma.

María Isabella Muñoz, socia de Mas Equity Partners, asegura que en esta coyuntura no se verán los ritmos de los últimos años en materia de inversión, lo que desatará un gran reto para algunos emprendedores que no cuentan con recursos para ejecutar su proyecto o para aquellos que no cuentan con liquidez para continuar operando.