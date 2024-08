Sueño de conectar a Bogotá y Medellín en menos de cinco horas no se hará realidad. ANI rechazó proyecto, ¿qué pasó?

La ruta estuvo planeada hace tiempo, pero se vio retrasada por diez años, debido al fenómeno de La Niña de inicios de la década pasada, la cual no permitió que los procedimientos se llevaran a cabo y los documentos se retrasaran.

El proyecto de iniciativa privada, es decir que los riesgos corren por cuenta de las empresas que proponen su desarrollo y no cuenta con recursos públicos, fue liderado por las firmas Conconcreto, Castro Tcherassi, Procopal y Mario Alberto Huertas.

De 42 ítems que se analizan por parte de un evaluador externo de la ANI, en 31 la propuesta no cumplía los requerimientos.

Por ejemplo, en el componente técnico en estudios de tránsito y transporte no se aprobó por la ausencia de información actualizada sobre aforos vehiculares, velocidades y encuestas de origen – destino que son la base de la estructuración de los diferentes componentes del informe.

En el capítulo de túneles, los proponentes aseguraron que el estado de los existentes es adecuado y, por tanto, no requiere de intervenciones para mejoramiento y repotenciación. “Sin embargo, en el registro fotográfico y demás informaciones suministradas en el informe vigente a la fecha, muestran que existe deterioro generalizado del túnel y, por tanto, existe la oportunidad de realizar actividades de mejoramiento y/o repotenciación del túnel para mantenerlo durante el periodo de concesión en óptimas condiciones de estabilidad, seguridad y funcionalidad”, dice la resolución, por lo que se consideró en este punto el no cumplimiento ya que el contenido y la calidad de la información fue insuficiente. Además, el informe de túneles nuevos no cumplió con los alcances mínimos solicitados por la ANI en cuanto al cumplimiento de los términos de referencia.