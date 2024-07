Una marca coreana fabrica televisores en Colombia para vender en el país y para exportar. Esta es su historia

Y no solo es un aparato de uso masivo, sino que cada vez es más moderno, dado que de los 16,7 millones de hogares que tienen la otrora pantalla chica, 11,7 millones cuentan con una que es LCD, plasma o LED (delgada o de diseño plano), y solo 5,2 millones aún siguen con los televisores convencionales (‘gordos’).

La alianza funcionó bien y la marca empezó a ser reconocida localmente, lo cual motivó a los colombianos a proponerles a los coreanos el montaje de una planta para ensamblar televisores en el país. Andrés García Suárez, representante de Consumer Electronics y hoy CEO de Hyundai Electronics Colombia, explica que no fue difícil convencer a los directivos de la multinacional de hacer una apuesta industrial en el país, no solo por su ventaja geográfica, que permite exportar a diferentes mercados, sino porque sale más barato que el producto importado, debido a que los televisores tienen un arancel del 15 %. Incluso sale mejor que traerlos de México, que ha sido un proveedor tradicional de productos electrónicos para Colombia, dado que la mercancía de ese origen no paga arancel.