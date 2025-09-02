Suscribirse

Cambios en la gerencia local de GSK en Colombia

El ejecutivo, con más de 16 de años de experiencia en la farmacéutica, liderará la operación local desde septiembre con el reto de fortalecer la innovación en salud en el país.

Redacción Economía
2 de septiembre de 2025, 9:39 p. m.
Pablo Galeazzi es el nuevo Gerente General de GSK Colombia.
Pablo Galeazzi es el nuevo Gerente General de GSK Colombia. | Foto: GSK

A partir del 1 de septiembre, Pablo Galeazzi se convirtió en el nuevo gerente general de GSK en Colombia. El directivo, de origen argentino, ha ocupado distintos cargos dentro de la multinacional durante más de 16 años, entre ellos Country Manager en Uruguay y Biotech Director en Argentina, además de responsabilidades en áreas estratégicas como vacunas y VIH.

Vacuna
La importancia de vacunarse contra la fiebre amarilla. | Foto: Getty Images

Su trayectoria le ha permitido adquirir una visión integral del sector farmacéutico en América Latina, experiencia que ahora aplicará en el mercado colombiano. En este nuevo rol, Galeazzi tendrá a su cargo la consolidación del portafolio de la compañía en el país, que incluye vacunas pediátricas y para adultos, así como tratamientos innovadores en enfermedades respiratorias, oncología y VIH.

La designación busca responder a los retos de salud en Colombia y reforzar la presencia de la empresa en la región, en un contexto en el que la innovación, la diversidad y la gestión de talento se perfilan como ejes para el desarrollo sostenible de la industria farmacéutica.

