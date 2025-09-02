Cambios en la gerencia local de GSK en Colombia

A partir del 1 de septiembre, Pablo Galeazzi se convirtió en el nuevo gerente general de GSK en Colombia. El directivo, de origen argentino, ha ocupado distintos cargos dentro de la multinacional durante más de 16 años, entre ellos Country Manager en Uruguay y Biotech Director en Argentina, además de responsabilidades en áreas estratégicas como vacunas y VIH.

La importancia de vacunarse contra la fiebre amarilla. | Foto: Getty Images

Su trayectoria le ha permitido adquirir una visión integral del sector farmacéutico en América Latina, experiencia que ahora aplicará en el mercado colombiano. En este nuevo rol, Galeazzi tendrá a su cargo la consolidación del portafolio de la compañía en el país, que incluye vacunas pediátricas y para adultos, así como tratamientos innovadores en enfermedades respiratorias, oncología y VIH.