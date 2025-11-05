Iniciativa en Medellín busca articular sectores clave de la sociedad para el desarrollo de la apz

Imaginar una puntada en un tejido es una metáfora perfecta para hablar de la paz, ya que cada hilo que se une forma una imagen más amplia y significativa. Así es la construcción de paz en Medellín: un esfuerzo colectivo en el que cada persona, organización, empresa e institución aporta su hilo para consolidar un tejido social sólido y duradero.

Con esta visión nació Puntadas de Paz, una iniciativa liderada por la Corporación Surgir, acompañada por Fad Juventud a través del apoyo de la Generalitat Valenciana. El proyecto busca fortalecer las capacidades de las Organizaciones Sociales Comunitarias (OSC), sensibilizar al sector empresarial de Medellín y articular acciones con entidades gubernamentales desde un enfoque de género y derechos humanos, reconociendo que la paz es una responsabilidad compartida.