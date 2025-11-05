Suscribirse

Cápsula

Iniciativa en Medellín busca articular sectores clave de la sociedad para el desarrollo de la apz

El proyecto apunta a la construcción de paz como una responsabilidad compartida fortaleciendo capacidades y articulando actores clave para avanzar hacia la paz integral desde un enfoque diferencial de género y de derechos humanos

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
5 de noviembre de 2025, 6:31 p. m.
Con “Puntadas de Paz” Medellín teje alianzas para transformar su futuro
Con “Puntadas de Paz” Medellín teje alianzas para transformar su futuro | Foto: Cortesía

Imaginar una puntada en un tejido es una metáfora perfecta para hablar de la paz, ya que cada hilo que se une forma una imagen más amplia y significativa. Así es la construcción de paz en Medellín: un esfuerzo colectivo en el que cada persona, organización, empresa e institución aporta su hilo para consolidar un tejido social sólido y duradero.

Con esta visión nació Puntadas de Paz, una iniciativa liderada por la Corporación Surgir, acompañada por Fad Juventud a través del apoyo de la Generalitat Valenciana. El proyecto busca fortalecer las capacidades de las Organizaciones Sociales Comunitarias (OSC), sensibilizar al sector empresarial de Medellín y articular acciones con entidades gubernamentales desde un enfoque de género y derechos humanos, reconociendo que la paz es una responsabilidad compartida.

La estrategia se construyó sobre cuatro ejes: formación, incidencia social y política, comunicaciones para la transformación y un componente transversal de evaluación y seguimiento. En este marco, Surgir, junto a Conciudadanía y el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, desarrolló el diplomado “Construcción de Paces”, un espacio académico de más de 120 horas en el que participaron 41 personas, en su mayoría mujeres, de 18 organizaciones sociales comunitarias y de la sociedad civil de la ciudad. Este proceso incluyó módulos de incidencia política, formulación de proyectos y la aplicación de la metodología Pitch, que permitió a las organizaciones perfeccionar la presentación de sus propuestas, estructurar mensajes efectivos y generar conexiones con actores institucionales y privados.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Congresista colombiano viajó a Estados Unidos para solicitar a ese gobierno que se incluya al M-19 en la lista de grupos terroristas

2. Denuncian al presidente Petro por “jurar” en documento público que Verónica Alcocer era su esposa

3. Petro estalló contra Trump por incluirlo en la lista Clinton: “Acto de grosería, insulto a Colombia y una humillación”

4. Trump pone en la mira a los adoptados por estadounidenses: podrían ser deportados a pesar de llevar décadas en el país. Así es su drama

5. Julio César Triana deja en evidencia al petrismo y cuenta que tiene miedo a la derecha: “Debemos sacar al país de la desgracia”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MedellínpazEmpresas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.