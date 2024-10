El poder de transformar comunidades digitales: así, un influencer cambia el mercado de la moda

Él recuerda cómo, hace algunos años, era la televisión la que dictaba qué era tendencia y qué no. La moda era un terreno exclusivo, inaccesible para muchos. “Antes, la televisión dictaba qué era tendencia, y era un medio muy exclusivo”, comenta. Pero ahora, gracias a plataformas como Instagram, la moda ha dejado de ser una esfera lejana y exclusiva para convertirse en una conversación global y democrática, donde todos pueden compartir su estilo y participar.

| Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Instagram es una red social ampliamente usada en el mundo. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Dagga ha sido testigo y parte activa de esta transformación. Las redes sociales han permitido que la moda sea más inclusiva, al dar visibilidad a una amplia variedad de estilos, cuerpos, y visiones. Dagga aprovecha este potencial al compartir contenido que no solo refleja su estilo personal, sino sus valores y filosofía de vida. Cada publicación, desde el atuendo del día hasta las historias en vivo, tiene un propósito: inspirar a su audiencia, no solo para que sigan tendencias, sino para que encuentren su propia voz y estilo personal.

Comparte su día a día tal cual es, mostrando que la moda no tiene que ser perfecta para ser hermosa, ni las imágenes tienen que estar retocadas para inspirar. Esta transparencia le ha permitido conectar con su audiencia de una manera más cercana, creando una relación basada en la confianza y el respeto.

La autenticidad también implica que Dagga comparte no solo los momentos glamorosos, también los más cotidianos, mostrando su rutina diaria y dejando ver que la moda es para todos. Este enfoque ha resonado con su comunidad, que busca un espacio donde sentirse identificada y encontrar inspiración real. Dagga invita a sus seguidores a explorar su estilo propio, dejando de lado la presión de seguir cada tendencia y enfocándose en lo que realmente les haga sentir bien y cómodos consigo mismos.

Para quienes desean transformar un conjunto básico en un look elegante y pulido, existen cinco claves que pueden hacer toda la diferencia. Estas recomendaciones aseguran un estilo refinado sin esfuerzo. | Foto: Getty Images

Sin embargo, el contenido de Dagga no solo se enfoca en looks y combinaciones de ropa. Para él, la moda es un espacio que también debe abordar temas importantes como la sostenibilidad, la responsabilidad social y la diversidad. En cada una de sus publicaciones, abre el diálogo sobre el impacto de la moda en el medio ambiente, la importancia de elegir prendas de calidad y cómo tomar decisiones más conscientes. Cree que la moda no solo se trata de verse bien, sino de ser responsables con las decisiones y entender que cada elección tiene un impacto.