Rompiendo techos de cristal: lecciones de empoderamiento femenino

¿Qué desafíos persisten en el camino hacia el liderazgo?

¿Cuáles son esas estrategias necesarias para superar las barreras?

Pero ese crecimiento también tuvo un precio, uno que a no todos los hombres les ponen como rasero: “El sesgo de género es una realidad que no podemos ignorar. Mis primeros años como CEO, al entrar a una reunión y con 25 años, me decían: ‘que sirva el café’... me pensaban como una secretaria. A las mujeres nos tocó la doble labor de aprender a formarnos como profesionales y, a la vez, a ser resilientes frente a los obstáculos y a la brecha de género presente en distintas etapas de carrera”, afirma.