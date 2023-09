Colombia avanza hacia las finanzas abiertas para todos, ¿de qué se trata?

Colombia está transitando en una ruta digital no solo en sus sistemas de pago, sino de la economía en general, y las iniciativas para implementar las finanzas abiertas están sobre la mesa. Por ello, con la expedición del Decreto 1297 de 2022, se sumó a Brasil y a México como el tercer país que permite regulaciones guiadas a open finance u open banking . Para los expertos, más que una oportunidad, es un reto para el sistema financiero integrar las nuevas regulaciones de transferencia de datos del consumidor.

Camila Orrego, directora de Fintech en Cuatrecasas, comenta al respecto que “con la expedición de esta circular externa, se espera que entidades vigiladas y no vigiladas por la Superfinanciera puedan tener claridad de los estándares necesarios para poder hacer parte de las finanzas abiertas en Colombia”.

Orrego, de Cuatrecasas, dice que en el país hay fintech vigiladas por la Superfinanciera, las cuales han surtido de forma exitosa el proceso de constitución y funcionamiento. Entre ellas se destacan Mercado Pago, RappiPay y Bold. Igualmente, hay fintech no vigiladas, como es el caso de Tpaga, Mono, Belvo, que no requieren ser entidades financieras para prestar sus servicios. “La vigilancia dependerá del modelo de negocio que cada fintech tenga, con lo que se analizará si se requiere o no de la supervisión y vigilancia de la Superintendencia”, concluye.