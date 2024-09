Con inversión de 100 millones de dólares, esta cementera colombiana busca reemplazar importaciones de clínker

Operación externa

Apuesta ecológica

Ultracem desarrolló el producto junto con un proveedor chileno. Usualmente, los sacos son de papel Kraft, que es biodegradable, pero el procedimiento actual es muy extenso y se busca agilizarlo. Para eso se usan unas fibras especiales que se separan rápidamente. “El saco está hecho con una cantidad de fibras unidas que, al momento de la mezcla con piedra, cemento, arena y el mezclador mecánico, se van separando hasta que desaparecen”, comenta el gerente de la compañía, pero aclara que no pueden poner toda su producción es este tipo de sacos, pues no sirve para los procesos con morteros, que no llevan piedra, dado que las fibras no se desintegrarían.