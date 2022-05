EcoTransmi, la iniciativa colombiana seleccionada por NatGeo para promover el reciclaje

La sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente se ha convertido en el centro de múltiples discusiones a nivel mundial. El economista Julián Gómez afirmó a SEMANA que “hoy más que nunca las dinámicas y decisiones de consumo de la gran mayoría de los agentes en la economía están dirigidas en buena parte por el componente ecológico y de cuidado medio ambiental de las compañías”.

Es por esto que la empresa de alimentos y bebidas PepsiCo unió sus esfuerzos con National Geographic, una de las organizaciones científicas y educativas sin fines de lucro más grandes del mundo, para lanzar la segunda edición de Planet Love, una ‘docuserie’ que regresa para inspirar a las personas a enamorarse nuevamente del planeta mediante siete episodios, los cuales serán transmitidos semanalmente en el canal de YouTube de National Geographic a partir del 9 de mayo.

La edición de Planet Love de 2022 tiene como objetivo mostrar cómo luce una relación saludable con el mundo a través de siete minidocumentales. Cada episodio, producido por National Geographic CreativeWorks, contará una historia de amor con el planeta de siete países de la región, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México y Perú.

A través de su experiencia, los protagonistas, entre ellos el colombiano John Celis ―exparticipante del Eco-Reto organizado por PepsiCo Latinoamérica― junto con Young Américas Business Trust (YABT) y la Organización de Estados Americanos (OEA), con el proyecto EcoTransmi demostrarán que, al igual que en cualquier relación, se debe cuidar la relación del ser humano con el planeta para mantenerlo con vida, apostándole a la sostenibilidad.

Two human hand holding heart shape of tree and big city over blurred nature background - Foto: Getty Images/iStockphoto

“En PepsiCo creemos que al ser mejores nosotros mismos podemos ayudar a construir un futuro más sostenible. Esta creencia es el núcleo de Pep+ (PepsiCo Positivo), nuestra transformación estratégica como compañía para inspirar un cambio positivo para el planeta.”, dijo Luciana Di Paolo, vicepresidente y gerente general de PepsiCo Bebidas Centroamérica y sostenibilidad de PepsiCo Latinoamérica en un comunicado de prensa.

“A través de Planet Love, estamos emocionados de compartir las historias que han impulsado esta transformación y que cada día nos motivan a seguir fortaleciendo nuestra relación con el planeta”, agregó.

Los episodios de Planet Love de 2022 serán emitidos semanalmente por los canales de TV y YouTube de National Geographic Latinoamérica, así como en el sitio web de Planet Love en las siguientes fechas:

Episodio de Brasil: 9 de mayo

Episodio de Chile: 16 de mayo

Episodio de Colombia: 23 de mayo

Episodio de México: 30 de mayo

Episodio de Guatemala: 6 de junio

Episodio de Perú: 13 de junio

Episodio de Argentina: 20 de junio

“Siempre es inspirador continuar creando contenido poderoso que ayudará a educar e inspirar a los consumidores a través de narrativas creativas y recursos que brinden información perspicaz, facilitando la adopción de hábitos que mejorarán su relación con el planeta”, dijo Kattia Quintanilla, vicepresidente de ventas publicitarias y asociaciones de Disney en América Latina por medio de un comunicado.

PepsiCo Positivo se ha dedicado a trabajar a través de tres pilares principales: reducir la cantidad de plástico utilizado, reciclar los plásticos comprados, y reinventar los empaques plásticos al comprometerse a lograr que el 100 % de sus empaques sean reciclables, compostables o biodegradables para el año 2025.

Según el economista Julián Gómez, que las empresas no migren a un modelo de cuidado ecológico y sostenible no solo está afectando el planeta sino las propias finanzas de la compañía. “Muchos consumidores, hoy en día, se fijan en cómo las empresas producen. Si son empresas que no se alinean con estos principios, perderán compradores y verán sus ingresos disminuir”, aseguró.

*Con información de PespiCo.