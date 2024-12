PepsiCo se reconoce regularmente gracias a bebidas como Pepsi, H2O, Seven Up y Gatorade, además de comestibles como Papas Margarita, Natuchips, De Todito y Doritos, pero su relación con el campo y el sector del agro es mucho más estrecha de lo que se reconoce popularmente. María Paula Cano, su directora de Asuntos Corporativos y Gobierno, marca claramente esa relación y la define como “una compañía agroindustrial de alimentos y bebidas”.

