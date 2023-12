PepsiCo en Colombia: una historia de inversiones, empleo y compromiso social

M.P.C.: Ya voy a cumplir 12 años. Ingresé a la compañía por el área de Marketing, en la que estuve durante cuatro años. Y siempre voy a estar muy agradecida porque PepsiCo me permitió hacer un cambio profesional, y pasar del área comercial a un tema que me apasionaba: trabajar por las personas del campo.

M.P.C.: Quiero dejar un aporte al trabajo con las mujeres. Las necesidades son muchas, pero también muy diferentes. En mi caso, le he querido apostar a las mujeres del campo porque las brechas son grandes. Por ejemplo, la tenencia de tierra para ellas es muy baja, los salarios entre hombres y mujeres todavía son muy diferentes, y en el trabajo con las asociaciones me he dado cuenta de que muchas llegaron hasta tercero de primaria y no pudieron acceder a más educación para poder hacer de estos modelos asociativos un negocio sostenible y rentable. Entonces quisiera aportar para que puedan tener una mejor calidad de vida junto con sus familias y las comunidades que las rodean.