“El país sigue necesitando nuestros dividendos y regalías”: presidente de Ecopetrol

En medio de la polémica desatada por la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, tras su participación en el Foro Económico Mundial, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, envió un mensaje de tranquilidad y conciencia respecto al futuro de la industria petrolera en Colombia, en el que señaló que empresas como la que dirige son ejemplo en materia de transición energética, al tiempo que recordó su importancia para las finanzas del Estado, actualmente y en las proyecciones a mediano y largo plazo.

Durante uno de los paneles del Foro, que se realiza en Davos (Suiza), Bayón contó al mundo que la petrolera estatal actualmente lidera varios procesos de investigación para el aprovechamiento de materias primas como el hidrógeno y la energía solar, eólica y geotérmica; las cuales avanzan de manera satisfactoria.

Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, entregó el año pasado resultados históricos para la empresa en ingresos y utilidades. - Foto: juan carlos sierra - semana

“En Ecopetrol creemos que si hay transmisión, no hay transición. Al final del día, si no tienes la capacidad de sacar los electrones de donde son generados y llevarlos a los mercados, va a ser muy difícil. Puedes tener lo solar y eólico, lo solar, geotérmico y todo lo demás. Entonces tenemos una estrategia y va a cambiar. Es a 20 años y puede ser ajustada de alguna manera modulada, pero creo que la motivación y la intención están ahí”, dijo el presidente de Ecopetrol.

Felipe Bayón agregó que, “entonces, tenemos planes para el hidrógeno, ya producimos hidrógeno azul, estamos investigando el verde y aprobando grandes proyectos para este año y es parte de la conversación en torno a la tecnología y transferencias de conocimiento y financiación. También estamos buscando hidrógeno blanco, estamos buscando solar. El blanco es el que se encuentra en la superficie”.

Este empresario dijo que avanzar en temas de sostenibilidad se ha incrustado en el ADN de la compañía que dirige, a tal punto que hoy en día no son referentes únicamente a nivel nacional, sino en toda la región, y por medio de su trabajo han demostrado que es necesario dar un giro a la industria energética para proteger el medioambiente.

“En español usamos un término llamado SosTECnibilidad, es poner la tecnología en el centro de ser sostenible. ¿Cómo podremos usar satélites, drones, aviones, equipos portátiles para examinar las emisiones de metano que son difíciles de encontrar y abordar? ¿Cómo usamos nanotecnología en el agua para producir agua de los campos, para que podamos dársela a los campesinos cuando hay verano o sequías?”, explicó.

Ecopetrol. - Foto: guillermo torres-semana

No obstante, recordó que aún falta mucho para llegar a los niveles deseados y advirtió que hasta que la transición no se complete de forma exitosa, no se puede obviar que “Ecopetrol puede ser 10 % del presupuesto del país. Entonces el país sigue necesitando los fondos a través de los dividendos, regalías e impuestos, a la vez que somos líderes y lideramos la transición, no solo en Colombia, sino en toda la región”.

¿Qué dijo la ministra de Minas y Energía?

Durante el panel ‘Los diferentes caminos hacia la transición energética’, el cual es parte del foro que tiene lugar en Davos (Suiza), la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, se refirió al futuro de las industrias extractivas en Colombia y manifestó inicialmente que los importadores de carbón muy pronto “ya no van a estar importando” y de esta manera el Gobierno necesitará generar una economía alternativa.

“Decidimos que no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo”, dijo la ministra de Minas y Energía al sostener que aunque la medida ha sido muy polémica a nivel nacional, representa “una señal clara” del compromiso que tiene el país en la lucha contra el cambio climático.

Este anuncio volvió a encender la polémica en el país, puesto que es uno de los temas que más genera incertidumbre en los mercados y pese a que diferentes sectores de la economía advierten que atacar la industria petrolera es matar la gallina de los huevos de oro, que genera grandes ingresos a las finanzas del Estado, el Gobierno nacional sigue empeñado en ponerle fin a este sector productivo.

Caída Ecopetrol 19 de enero - Foto: B V C

Una de las más afectadas por este tipo de comentarios de parte de voceros del Gobierno Petro frente a la exploración de hidrocarburos fue Ecopetrol. Tan pronto como se habló de una suspensión, las acciones de la petrolera estatal se desplomaron 1,28 % y cayeron hasta los 2.767 pesos por unidad, cediendo más de 60 pesos en menos de 24 horas, gracias al temor que se aviva entre los inversionistas.