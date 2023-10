En riesgo acuerdo entre Millicom y EPM para salvar a Tigo-UNE: ¿cuáles son las razones?

Puntos que podrían dañar la negociación

A pesar de que EPM y Millicom han llegado a acuerdos que podrían favorecer la negociación para finalmente capitalizar a Tigo-UNE , empresa que tiene poco tiempo para responder por sus deudas y saber si se salva o si, por el contrario, debe entrar en liquidación; hay algunas contrapropuestas que hace EPM, que esta empresa no quiere aceptar.

Ante esto, Millicom responde que no pueden acordar, como EPM busca en su contrapropuesta del viernes en la tarde, y se desprende también de sus recientes declaraciones públicas, “es tener una obligación financiera adicional que opere onerosamente solo en contra de Millicom y, en particular, a un valor que no sea libremente determinado de común acuerdo entre las partes”. Para Millicom, esto “no es equilibrado, ni justo — para llegar a un acuerdo que rescata a UNE; que preserva el valor que EPM misma tiene en UNE”.