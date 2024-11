En la mañana de este lunes se dijo que Huawei estaría pensando en vender sus líneas de teléfonos P y Mate a inversionistas, luego de las sanciones emitidas por el Gobierno de los Estados Unidos ; sin embargo, la marca china desmintió dicha información y señaló que no tiene interés en llevar a cabo tal operación.

“Tenemos constancia de la existencia de rumores sobre la posible venta de nuestras marcas insignia de smartphones. Estos rumores no cuentan con ninguna base. Huawei no tiene planes en este sentido. Seguimos plenamente comprometidos con nuestro negocio de smartphones, y continuaremos ofreciendo productos líderes y experiencias para los consumidores de todo el mundo”, explicó el fabricante en un comunicado de prensa.

Esta no sería la primera operación de Huawei en este sentido, pues en el pasado había realizado una similar con la línea Honor, la cual fue vendida en noviembre del año pasado, para “garantizar su supervivencia” ante las limitaciones implementadas por el gobierno Trump.

Según el informe sobre la posible venta, uno de las razones que podría llevar a Huawei a esta venta es la dificultad para encontrar procesadores, luego de la sanción impuesta por Estados Unidos que no le permite hacer negocios con empresas de ese país.

Por otra parte, aunque la empresa fabrica sus propios chips y no depende de Estados Unidos en este tema, varios analistas calculan que a final de este año podrían quedarse sin existencias, lo cual dificultaría aún más su operación , más cuando la empresa ya trabaja en el que sería su nuevo modelo, el Huawei P50.

