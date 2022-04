La EPS más grande de Bogotá amplía su oferta en salud mental

Si bien todos los sectores económicos del país estuvieron afectados por la covid-19, uno de los que la sintió con más fuerza es el de la salud, que no solo tuvo que ponerle el pecho a la crisis sanitaria, sino que ahora con menores cifras de contagios y de muertes debe enfrentar una ‘nueva pandemia’, esta vez de salud mental, así como una demanda desbordada por todos sus servicios, que muchos pacientes aplazaron por casi dos años.

Carlos Mauricio Vásquez, director general de Compensar, la caja de compensación dueña de la EPS del mismo nombre, explica que la atención sicológica ha sido un programa permanente de la entidad y su demanda ha venido en aumento debido a que es un servicio que ya no está estigmatizado. “Antes ir al sicólogo era considerarse ‘preSibaté', pero ahora cada vez más la sociedad colombiana lo ve como un acompañamiento normal, del que se pueden contratar sesiones mensuales. Por eso, lo tenemos en nuestro paquete de servicios y se usa mucho”, explica.

Carlos Mauricio Vásquez, director de Compensar. FOTOGRAFA ALEXANDRA RUIZ POVEDA - Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

Con esa meta, no solo han desarrollado un servicio atención sicológica telefónica, que funcionó muy bien en pandemia y continúa siendo muy demandado, sino que en asocio con la Universidad de la Sabana han abierto dos centrales de neurociencias (una en la sede Salitre y otra en la de la 145), donde hay atención especializada en siquiatría y sicología, al tiempo que con un aliado tomaron las antiguas instalaciones de un hotel al norte de Bogotá y montaron un centro de internación temporal para aquellas personas que requieren reposo.

Vásquez agrega que el trabajo en salud mental también está asociado con una nueva apuesta que tienen por el bienestar integral de sus 2 millones de afiliados a salud (que los ubican como la EPS más grande de Bogotá y la sexta del país). La idea es trabajar la salud no solo con medicamentos y tratamientos farmacológicos, sino con actividades actividad física o sesiones de arte, pero no como una recomendación del médico que le sugiere a su paciente que haga deporte o bajarle al estrés con actividades lúdicas, sino en forma de prescripción en la que el paciente sale del consultorio con una ‘receta’ en la que le formulan un ejercicio determinado, que puede realizar en las sedes de recreación de Compensar. Similar a las sesiones de fisioterapia, que se programan con citas, pero en este caso no es una actividad correctiva, sino preventiva.

Este programa de bienestar integral ya lo están desarrollando en una prueba piloto con 15.000 afiliados. “Creemos que ese es el modelo futuro de la atención en salud. La idea es individualizar la necesidad de cada persona dependiendo de su edad, estructura familiar, condición de ingresos, etc. Es rentable para los afiliados porque pueden prevenir o disminuir el impacto de ciertas enfermedades y es rentable para la EPS”, explica Vásquez.

Si bien solo 40% de los afiliados en salud de Compensar están afiliados a la caja de compensación, su director explica que eso no impide que se pueda hacer uso de las prescripciones de bienestar integral, pues existen acuerdos entre las cajas de compensación.

Los cambios de la sociedad han hecho que el bienestar integral de las personas sea un objetivo determinante, por lo que lograr un equilibrio entre la salud física y mental, el bienestar social y familiar, y el financiero es fundamental. - Foto: Compensar

Un modelo que sirve

“La pandemia nos dejó aprendizajes como levantar trabas administrativas y eliminar trámites, al tiempo que avanzamos en digitalizar los servicios”, explica el director de Compensar y menciona que tan solo el año pasado, cuando ya volvieron a niveles de actividad de prepandemia, atendieron más de 1.6 millones de pacientes en diferentes servicios de salud, mayoritariamente por diagnósticos diferentes a covid.

Así mismo, fueron uno de los mayores vacunadores del país con cerca de 2 millones de dosis aplicadas. Sus afiliados crecieron en 7% en general y en 5,4% en su plan complementario, donde atienden a 265.000 afiliados.

Compensar terminó 2021 como uno de los mayores vacunadores del país. - Foto: Guillermo Torres

Por lo anterior, Vásquez aprovechó para hacer una defensa a ultranza del modelo de aseguramiento en salud del país, cuya eliminación ha sido mencionada en la actual campaña política. “La gente solo ve el trámite y la burocracia de las EPS, pero lo cierto es que toda la red ha podido trabajar, hay confianza y los afiliados valoran el servicio que les dan sus respectivas EPS. Eliminar este modelo implicaría devolvernos al esquema de antes de la Ley 100, cuando el gasto de bolsillo de cada ciudadano en salud era mucho mayor”, reitera y dice que acá ningún colombiano se quebró económicamente por la atención de covid, ni los que estuvieron en cuidados intensivos. Insiste en que no vale la pena destruir un modelo con solo 20 o 30 años porque las EPS tienen una reputación colectiva menor que la individual.

Más independientes

En lo que respecta a la Caja de Compensación, Compensar terminó 2021 con 98.200 empleadores afiliados (86% de ellos con menos de 10 trabajadores) y unos 75.000 independientes que se afiliaron a la caja para obtener subsidios de desempleo, así como la atención en salud, pues con la pandemia muchos de estos trabajadores (peluqueros o colectivos de comerciantes), decidieron hacer el esfuerzo de pasarse al régimen contributivo, con el objetivo de buscar un mejor servicio que el que tenían en el régimen subsidiado.

Compensar ofrece en la Plaza del Jubileo, en su sede de la Avenida 68 en Bogotá, un espacio de 3.000 metros cuadrados el aire libre que ha sido protagonista de eventos de gran formato. - Foto: Compensar

Con las empresas afiliadas, el año pasado en Compensar lograron números superiores a los de 2019, gracias a que, con los programas de atención virtuales se dieron cuenta de que podían individualizar su oferta y tener más participación. Ya no es solo ofrecer actividades en las oficinas, sino que ahora se les dan bonos a los empleados para que salgan a comer un helado con su familia o puedan tener otras acciones de bienestar personalizadas. El resultado es que, en el primer trimestre de 20222, la caja de compensación registró crecimientos de 17%

Este año tiene presupuestado crecer 15% en ingresos y afiliaciones, así como aumentar su infraestructura en caja de compensación y en salud. En la primera se alistan para estrenar una sede bienestar integral en el centro comercial más grande de Bogotá (Centro mayor). Es un formato en el combinan servicios de salud y recreación. Y en la segunda, salud, se concentrarán en tener más camas hospitalarias.