Más de 300.000 empresas nuevas en Colombia podrían perder ventas por falta de correo corporativo

En Colombia fueron creadas 310.731 empresas el año pasado, según la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, Confecámaras. Sin embargo solo se espera que el 30 por ciento de estas permanezca activo. Este panorama podría darse debido a la falta de ingresos, causada por un mal posicionamiento en el mercado y las pocas ventas.

El 85% de los consumidores adjudican mayor credibilidad y reputación a una compañía que cuenta con un correo electrónico corporativo. - Foto: Getty Images

Según un estudio de Verisign, el 67 % de las personas utiliza el correo corporativo en sus compras en línea, mientras que el porcentaje es más bajo para las comunicaciones telefónicas y las redes sociales.

Un correo electrónico corporativo es fundamental para establecer credibilidad y reputación empresarial. Según estudios, el 85 % de los consumidores considera más confiable una empresa con correo electrónico corporativo, en comparación con una que utiliza una cuenta gratuita como Gmail o Hotmail.

Además, se envían más de 350 billones de correos electrónicos diariamente en todo el mundo, lo que muestra la importancia y alcance de esta herramienta en el entorno digital.

Se crearon 310.731 empresas en Colombia el año pasado, pero solo se espera que el 30 % permanezca activo. - Foto: captura de pantalla - página oficial valledelcauca

Gerardo Aristizábal, gerente de Mi.com.co, principal proveedor de correo electrónico corporativo en el país, señala que cualquier tipo de empresa, sin importar su tamaño, debe tener su propio correo empresarial, puesto que le da una mayor confianza y seguridad a las personas a la hora de comprar en línea. Además, genera una imagen más profesional de la compañía.

“Las empresas que no han implementado el uso de correos corporativos pueden estar perdiendo ventas y oportunidades de negocios. Aunque ha crecido el número de compañías que adoptan esta herramienta en los últimos años, aún hay algunos emprendedores que no se atreven a usar estas cuentas, y muchas veces es uno de los principales factores que no permiten el crecimiento de la organización”, puntualiza Aristizábal.

Se estima que cada día se envían más de 350 billones de correos electrónicos en todo el mundo, lo que refleja el alcance que ha consolidado esta herramienta dentro del mundo digital. - Foto: Getty Images

Un servicio de correo electrónico empresarial es básico para las compañías que planean realizar campañas de marketing de manera exitosa, ya que las empresas pueden segmentar sus clientes, crear listas, personalizar los mensajes, y hasta hacer un seguimiento sobre el rendimiento de cada campaña, lo que futuro se traduce en crecimiento comercial.

Otro punto a tener en cuenta, según el gerente, es la importancia de gestionar el correo electrónico corporativo con especial atención a los riesgos de seguridad y cuidado en gestión de contraseñas, etc.

Según datos de Microsoft, en los últimos años se registró un incremento de 38 % en los ciberataques a correos.