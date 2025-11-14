Suscribirse

Cápsula

Mes del Soltero gana fuerza en Colombia y redefine los hábitos de consumo digital; esta es la categoría más consumida

Crece la tendencia de autoregalos y bienestar personal, con un aumento notable en compras online de la categoría erótica.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
14 de noviembre de 2025, 6:49 p. m.
EE.UU.
Imagen de referencia | Foto: Getty Images

Cada noviembre, desde hace más de tres décadas, se celebra el Mes Mundial de la Soltería, una fecha que ha dejado de ser una curiosidad para convertirse en un fenómeno cultural. En Colombia, esta jornada empieza a consolidarse como un espacio para celebrar la autonomía y priorizar el autocuidado, tendencia que también se refleja en el auge del comercio electrónico.

Los hábitos de compra muestran un cambio generacional: más consumidores destinan su presupuesto a productos vinculados al bienestar personal e íntimo. En el último año, la categoría erótica registró un crecimiento del 50 % en ventas online a través de Tiendanube.

Entre los artículos más demandados se encuentran lubricantes, vibradores tradicionales y con control vía app, geles íntimos y lencería, lo que evidencia que el consumo en esta fecha ya no gira en torno al romanticismo, sino al disfrute individual.

De acuerdo con datos de la plataforma, el ticket promedio en esta categoría alcanzó los $ 109.336. Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Santander lideran las compras, con variaciones según cada región: el ticket promedio en Antioquia fue de $ 124.424; en Valle del Cauca, de $ 130.000; y en Santander rondó los $ 114.166.

Para Augusto Otero, Latam Expansion Head en Tiendanube, esta tendencia abre nuevas oportunidades para el comercio digital: “Fechas como el Mes del Soltero demuestran cómo el e-commerce amplía las oportunidades para las marcas locales. Cada vez más colombianos eligen comprar online para celebrar su autonomía y bienestar, y esto impulsa un crecimiento sostenido en categorías que antes eran de nicho”.

Con el paso del tiempo, el Mes del Soltero se ha consolidado como un evento social y comercial que anticipa el cierre del año. El aumento de autoregalos y la diversificación de categorías muestran cómo evolucionan las dinámicas de consumo, generando nuevas oportunidades para los comercios y beneficios para los usuarios.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Reconstrucción de familias con ADN: el legado familiar que cambió la historia de Armero

2. Carros particulares en Bogotá tendrán pico y placa los sábados: ¿a cuáles vehículos aplicará la restricción?

3. Carlos Darwin Quintero fue presentado: lo hacen oficial en club para 2026 tras sonar en Millonarios, Santa Fe y otros más

4. Corrupción en la UNGRD: condenan a tres años y siete meses de prisión a Luis Carlos Barreto Gantiva

5. El Comité del Nobel de Paz asegura que María Corina Machado viajará a Oslo a recibir el premio, ¿saldrá de la clandestinidad?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Hábitos de consumo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.